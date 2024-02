IL FISCHIETTO – NAPOLI vs GENOA, dirige Sacchi di Macerata, al Var Valeri

Sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, a dirigere l’anticipo di sabato pomeriggio, in quel di Fuorigrotta,Napoli-Genoa, valido per la 25esima giornata di Serie A. I suoi assistenti saranno Preti e Garzelli, il IV Uomo Rutella ed al VAR collaboreranno Valeri e Marini.Il fischietto maceratese ha diretto gli azzurri, in passato solo due volte: Napoli – Genoa, del campionato 2020/21, finita col punteggio tennistico di 6 a 0 e Napoli – Torino, 1-0 dell’ottobre 2021.