NAPOLI, SCELTE CERVELLOTICHE SUL MERCATO E IN CAMPO. GESTIONE ZIELINSKI IMBARAZZANTE

La prestazione di domenica contro il Milan, più che la sconfitta in se, certifica le ambizioni e lo status del Napoli in questa stagione.

Mazzarri si presenta a San Siro con la difesa a 5, con l’intento prima di non prenderle e difendere di fatto il nono posto in classifica, ripudiando di fatto gli acquisti fatti dalla società in queste due sessioni di mercato, ad eccezione di Mazzocchi, probabilmente il migliore in campo, sostituito poi nella ripresa. Il gol preso, a difesa schierata, è la certificazione del fallimento di questa (non) proposta di gioco e di tutto il lavoro fatto in settimana.

Ngonge, Traore, Lindstrom, Dendoncker e lo stesso Politano, fresco di rinnovo, partono dalla panchina. Questo per rendere l’idea della sinergia (che non c’è) tra campo e scrivania.

Mazzarri si sta rivelando una scelta peggiore del buco creato da Garcia, un po’ come fu il ritorno di Ranieri alla Roma nel 2019: gettata alle ortiche la possibilità coppa Italia con una prestazione che avrebbe meritato una contestazione permanente. Si è presentata a Ryad quasi che fosse un impiccio. In campionato ha perso ogni volta si alzava l’asticella; non gioca una partita decente da settembre. Una squadra costretta a fare punti, con uno dei parchi attaccanti più forte di questa serie A, da anni contraddistinta da un’identità di gioco spiccatamente offensiva, si presenta a Milano (contro l’undicesima difesa del campionato), con una punta e mezza e con l’idea di impostare una gara di contenimento. Nella sua intervista fiume, De Laurentiis avrebbe dovuto spiegarci le ragioni che lo hanno portato ad ingaggiare due ex allenatori.

In ultimo, ma non meno importante, la questione Zielinski: la società, almeno questo, dovrebbe imporre al proprio allenatore di impiegare Lindstrom, il suo futuro, e di non permettere a Mazzarri di pensare al suo di presente.