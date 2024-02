Rimandato il rientro, a Napoli, di Osimhen – L’attaccante nigeriano colpito da virus intestinale, a rischio la sua presenza col Genoa

I problemi, per il Napoli, sembrano non finire mai, adesso, slitta pure il rientro di Victor Osimhen, che è rimasto a Lagos, con la famiglia, a riposo, a causa di una critica condizione di salute, dovuta ad un virus gastrointestinale che gli ha fatto perdere qualche chilo. Pertanto, al momento, è seriamente a rischio la sua presenza, sabato pomeriggio, al Maradona, contro il Genoa, anticipo della 25esima giornata di campionato. L’attaccante nigeriano, per la cronaca, è assente da più di quaranta giorni, ed è mancato già in ben otto gare, quindi se la situazione non migliorerà, salterà anche la nona, creando altri grattacapi a Mazzarri, il quale contava moltissimo su di lui per cercare di risovere il problema dell’attacco che non vive un buon momento. Osimhen sarebbe dovuto tornare tra oggi e domani, tuttavia, non sarà cosi, dunque, il Napoli si sugura di averlo in campo per la sfida di Champions League, col Barcellona il prossimo 21 febbraio, a Fuorigrotta, per l’andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale. Contro il grifone genoano giocherà nuovamente il cholito Simeone in una formazione che adotterà nuovamente la difesa a quattro. Certo è che, in questa stagione, il bomber azzurro sta creando diverse problematiche alla società di De Laurentiis, la quale, attualmente, si è anche sobbarcata, alla luce del conttatto da poco rinnovato, un ingaggio strtatosferico per non vederelo giocare. Incredibile ed assurdo, forse il buon Aurelio si è già pentito di non averlo ceduto, in estate, quando gli furono offerti più di cento milioni.