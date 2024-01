Verso Lazio vs Napoli – Azzurri decimati, mancano ben 9 giocatori tra infortunati, assenti e squalificati

Il Napoli si accingere a riprendere il campionato, domenica, nel tardo pomeriggio, all’Olimpico di Roma, per affrontare la Lazio dell’ex Sarri. Walter Mazzarri, però, avrà gli uomini contati, vista la mancanza di ben nove calciatori, tra infortunati, assenti e squalificati. Dunque, una squadra decimata che dovrà fare di necessità virtù al fine di andare in campo con una formazione competitiva. Per la cronaca, a Osimhen e Anguissa, in Coppa d’Africa, vanno aggiunti Kvara e Simeone squalificati, quindi Cajuste, Natan, Olivera, Meret fermi per infortunio, infine Mario Rui e Mazzocchi in forte dubbio. Oltre a questi calciatori potrebbe essere non disponibile neanche Zielinski, che oramai sta pensando solo all’Inter. Non vorrei essere nei panni del tecnico toscano, il quale, per forza maggiore, sarà costretto a portare in panchina diversi giovani della Primavera. Intanto la gara con i biancocelesti già era difficile di suo, adesso diventerà ancora più complicato fare risultato nella capitale. Occorre soltanto contare sulla ritrovata fiducia e sul carattere degli azzurri che, ultimamente, hanno dimostrato di voler reagire, con l’orgoglio, agli errori del passato.