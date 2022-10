Napoli, scoppia il caso Elmas? La polemica sui social

A Napoli scoppia il caso Elmas. Il centrocampista macedone ha lanciato una chiara frecciata a Luciano Spalletti tramite i social: in una storia sul suo profilo Instagram Elmas ha polemizzato con il suo allenatore per essere stato scarsamente impiegato finora. Segno di un malumore che non è stato placato dagli ottimi risultati ottenuti dai partenopei; dopo le parole di Lozano, che al contrario aveva elogiato il tecnico proprio nella giornata di ieri, scoppia la polemica in casa Napoli: Elmas vuole giocare di più e non nasconde i suoi sentimenti.

Elmas polemico con Spalletti: “Il mio primo amore (la panchina)“, questa la frase galeotta pubblicata su Instagram. Evidentemente il macedone non ha gradito il fatto di essere stato impiegato da titolare in sole due occasioni in stagione; probabile un intervento della società, che di sicuro non avrà gradito la polemica innescata da Elmas in un momento particolarmente favorevole ai partenopei e alla vigilia di una gara importante come quella contro il Bologna.

Fantacalcio.it