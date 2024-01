Calciomercato – Sfumata la pista Perez, il club partenopeo cambia strategia, Ostigard resta a Napoli

Il difensore argentino dell’Udinese Perez, che sembrava essere in procinto di giungere alla corte di Mazzarri, non arriverà più, infatti, il club partenopeo ha deciso di cambiare strategia; la trattativa per Nehuen Perez non andrà avanti. Il centrale di difesa, connazionale di Simeone, oggetto di una lunga discussione tra De Laurentiis e Gino Pozzo, per portarlo a Napoli, alla cifra di 18 milioni di euro, è sfumato. D’altronde, la società friulana per lasciarlo andare voleva prima trovare il sostituto, visto che Ostigard aveva rifiutato la destinazione al club bianconero. Le recenti gare partite in cui il norvegese ha giocato titolare hanno fatto si che De Laurentiis cambiasse idea e tenesse il giocatore in rosa. Dunque all’indomani del match dell’Olimpico si è profilato all’orizzonte questo nuovo orizzonte, per cui, molto difficilmente, si tornerà indietro. In realtà Perez, intanto, non era la prima scelta dell’allenatore toscano che insisteva per avere uno tra Tomyasu e Theate, obiettivi non perseguiti, che hanno portato alla permanenza di Ostigard.

Fonte : Corriere dello Sport