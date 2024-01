Monday Night 22esimo turno di A – Ennesima sconfitta della Salernitana, la Roma passa all’Arechi

Quattordicesima sconfitta in 22 partite di campionato per la Salernitana, sempre più ultima in classifica, dopo l’1 a 2 subito da parte della squadra giallorossa di De Rossi, davanti al pubblico dello stadio Arechi. Adesso le speranze di salvezza per i granata sono ridotte al lumicino, malgrado Pippo Inzaghi resti ancora fiducioso nell’impresa. Dunque, secondo successo su due per l’ex giocatore della Roma, oggi in panchina. Grazie a questo successo i capitolini salgono al quinto posto con 35 punti ad una sola lunghezza dall’Atalanta quarta.