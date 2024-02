IL PUNTO SULLA A – 23esima giornata, l’Inter allunga sui bianconeri, l’Atalanta consolida la quarta posizione, il Napoli torna a vincere ma a fatica

Aspettando il match del Monday Night di questa sera tra Roma e Cagliari, il 23esimo turno di serie A, della domenica, ha registrato l’allungo della capolista Inter sulla Juve, battuta, al Meazza, per 1 a 0, grazie ad un’autorete di Gatti; ora i nerazzurri sono a + 4 sui bianconeri con una gara in meno. Molto bene anche l’altra squadra nerazzurra, l’Atalanta che si è imposta nettamente sulla Lazio per 3 a 1, consolidando il quarto posto in classifica. Torna in corsa per la Champions il Napoli, vincente sul Verona, in rimonta, per 2 a 1, al Maradona. Un successo importante propiziato dal talento georgiano, della compagine di Mazzarri che, tuttavia, non ha convinto del tutto la tifoseria azzurra, dopo una prestazione, certamente, poco esaltante. Nel lunch match, di ieri, infine, pari a reti bianche tra Torino e Salernitana.