Kvaratskhelia – Il georgiano, col Verona, è tornato quello dello scorso anno, gol decisivo e prestazione da incorniciare

Molte le critiche verso il talento azzurro da parte degli addetti ai lavori e dei tifosi azzurri, che quest’anno non avevano visto ancora un Kvaratskhelia all’altezza della stagione passata. Poi, finalmente, domenica, al Maradona, contro gli scaligeri, c’è stata la metamorfosi che tutti auspicavamo. Il calciatore georgiano è tornato ai suoi livelli, disputando un’ottima prestazione, peraltro con rete capolavoro, decisiva per il successo finale che ha dato, morale ed ossigeno alla squadra che è rientrata in piena corsa, con una patita in meno, per raggiungere la quarta posizione utile per la qualificazione alla prossima Champions League 2024/25. L’esterno azzurro ha ritrovato la forma fisica giusta per esprimersi al meglio. La prova evidente sta nel fatto che il numero 77, domenica, ha percorso oltre 10 km, recuperando anche quattro palloni. L’auspicio dei sostenitori del Napoli, adesso è che possa proseguire su questo standard per tanto tempo. Con i gialloblù, ha realizzato la sua sesta rete, pareggiando la quota dell’anno scorso, nello stesso periodo, terminando, quindi, l’annata con 12 gol all’attivo. Tutte le speranze di riuscire nell’impresa di arrivare all’obiettivo Champions sono riposte in lui ed Osimhen, che sta per tornare la prossima settimana, per essere impiegato, sabato 18, con il Genoa, a Fuorigrotta.