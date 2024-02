Raspadori – L’azzurro in piena crisi, l’attaccante rischia di perdere pure la nazionale italiana

Cosa sta succedendo a Giacomo Raspadori? Quest’anno è irriconoscibile, l’azzurro sta vivendo un periodo assai negativo, che lo ha portato in una crisi profonda da cui non riesce ad uscire. Walter Mazzarri che, in un primo momento, si era affidato all’ex Sassuolo, per rimpiazzare Osimhen, si è dovuto ricredere, preferendogli Giovanni Simeone. Infatti Raspadori è stato impiegato dal primo minuto, solo due volte su sei gare. Il Cholito possiede caratteristiche più consone al nuovo assetto tattico, ed attualmente risulta in vantaggio sul compagno di reparto. Del resto è lampante che l’attaccante della nazionale non sta vivendo il miglior momento della sua carriera. Il gol gli manca, in campionato, dal 4 novembre, contro la Salernitana. All’inizio, con Garcia in panchina, Jeck era molto più continuo e prolifico, tanto è vero che aveva messo a segno 4 gol e fornito 2 assist. Quindi ,da un momento all’altro, gli si è spenta la luce e Raspadori si è dovuto accontentare della panchina e di pochi minuti di gioco da subentrante nella ripresa. Molto preoccupato di tale involuzione del giocatore è Luciano Spalletti, c. t. dell’Italia. Oggi come oggi, il suo posto in nazionale potrebbe essere compromesso. L’ex allenatore del Napoli ripone in lui tanta fiducia ma per non rischiare l’esclusione dall’Italia, dovrà, presto, ritrovare la forma di un tempo e la serenità per ritornare ai suoi livelli.