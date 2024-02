LA PARTITA- Milan-Napoli 1-0, gli azzurri cadono a San Siro

Il Napoli perde a San Siro contro il Milan 1-0, decisiva la rete di Theo Hernandez nel primo tempo.

PRIMO TEMPO

Al 10’ prima occasione del Napoli con Kvaratskhelia che si inserisce in area e serve al centro Simeone che prova la conclusione, ma il pallone sfiora il palo. Al 25’ passa in vantaggio il Milan con Theo Hernandez che salta Gollini è spedisce il pallone in rete. Dopo un minuto ancora pericoloso il Milan con Leao che effettua un tiro a girò dalla distanza, grande parata di Gollini. Dopo tre minuti termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 54’ errore della difesa del Milan, ne approfitta Simeno che prova la conclusione dalla distanza, il pallone termina alto. Al 60’ gran conclusione di Politano dalla distanza, il pallone termina di poco a lato. All’88’ conclusione di Lindstrom in area, deviazione di Simic e il pallone colpisce il palo. Al 90’ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero e al 96’ termina la gara

IL TABELLINO

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 37’ Florenzi), Kjær (dal 66’ Simic), Gabbia, Theo Hernández; Bennacer (dal 65’ Musah), Adli; Pulisic (dal 80’ Jimenez), Loftus-Cheek, Leão; Giroud (dal 80’ Jovic). A disp.: Mirante, Sportiello, Terracciano; Musah, Victor, Okafor. All.: Pioli.

Napoli (3-5-1-1): Gollini; Østigård (dal 46’ Politano), Rrahmani, Juan Jesus (dal 90’ Ngonge); Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zieliński (dal 76’ Lindstrom), Mazzocchi (dal 76’ Olivera); Kvaratskhelia; Simeone (dal 55’ Raspadori). Adisp.: Contini; Natan; Cajuste, Dendoncker, Traorè. All.: Mazzarri.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Ammoniti: 85’ Juan Jesus, 90’+6 Theo.

Mariano Potena