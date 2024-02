Osimhen – Il Napoli impone all’attaccante nigeriano l’immediato rientro, oggi sarà a Castel Volturno per aggregarsi ai compagni

Sulla faccenda rientro alla base di Osimehn. il quale a causa dei suoi problemi intestinali, voleva restare qualche giorno in pià in Nigeria, con la famiglia, è subito intervenuta la dirigenza partenopea, che ha intimato al giocatore di tornare per oggi. Pertanto il bomber rienterà, questo pomeriggio, al Centro Sportivo di Castel Volturno per aggregarsi ai compagni di squadra che stanno preparando la gara calinga di dopodomani, contro il Genoa. Appena tornerà, Osimhen verrà controllato dallo staff medico azzurro, il quale valuterà se sarà il caso di convocarlo per il match di sabato. Il nigeriano, però. potrà partecipare, al massimo, ad un solo allenamento. Mazzarri, quindi, non lo schiererà titolare. Qualora le sue condizioni fisiche migliorassero, sarà mandato in campo a gara in corso.