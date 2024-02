IL FISCHIETTO – NAPOLI vs JUVENTUS, dirige Mariani di Aprilia, al Var Irrati

Il fischietto che dirigerà Napoli vs Juventus,, posticipo serale di domenica prossima al Maradona, valido per la 27esima giornata di serie A, sarà Mariani di Aprilia, provincia di Roma. Assistenti: Passeri-Costanzo. IV Uomo: Colombo. VAR: Irrati-Sozza. Per quanto riguarda i precedenti tra l’arbitro laziale e gli azzurri registriamo 20 gare, in cui i partenopei hanno collezionato 13 vittorie, un pari e sei k o. L’ultima volta che Mariani ha arbitrato il Napoli risale al 7 gennaio scorso nell’infausta partita contro il Torino, persa per 3 a 0.