I Papabili allenatori del Napoli per la prossima stagione – Conte, Pioli, Italiano e Calzona le possibili nominations

A due mesi dal termine del campionato, tutti si interrogano sul prossimo allenatore che siederà, nella prossima stagione, sulla panchina azzurra. I papabili, in ordine sparso, sono Conte, Pioli, Italiano e lo stesso Calzona, però, conoscendo il numero 1 azzurro, potrebbe uscire dal cilindro un nome a sorpresa. Il sogno di De Laurentiis è sempre stato Antonio Conte che tuttavia, sia a giugno scorso che a gennaio, ha declinato l’invito. Il patron del club partenopeo gli ha riconosciuto, fin dal’inizio della sua carriera di allenatore, grande autorevolezza e spessore tecnico. Stefano Pioli che lascerà, quasi sicuramente, il Milan ebbe già un incontro col presidente del Napoli una decina di anni fa ma non se ner fece nulla. Vincenzo Italiano, massimo esponente della nuova generazione ha impressionato non poco il plenipotenziario della società partenopea , tanto è vero che lo voleva ingaggiare, durante la campagna estiva, tuttavia, per non fare uno sgarbo al presidente della Fiorentina, cambiò strategia. Infine c’è Francesco Calzona, ex vice di Sarri e collaboratore di Spalletti, molto addentro all’ambiente napoletano, che, attualmente sta facendo bene. Chissà se il ct della Slovacchia avrebbe cambiato la situazione qualora fosse arrivato, subito dopo Garcia. Ma coi se e coi ma non si va da nessuna parte. Insomma, quattro nomi per un posto all’ombra del Vesuvio. Di allenatori bravi, in giro ce ne sono parecchi, basta indovinare quello giusto per il gioco del Napoli per non continuare a sbagliare come l’estate passata. Il taccuino di De Laurentiis è pieno zeppo di nomi, auguriamci che la sua prossima scelta faccia al caso delle caratteristiche dei giocatori della rosa che avrà il Napoli, che ha già iniziato la rifondazione.