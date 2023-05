IL PUNTO SULLA A – 37esima giornata: Milan in Champions, Lecce salvo, Verona e Spezia si giocano la permanenza negli ultimi 90 minuti

Si è disputata ieri la penultima giornata di campionato che ha emanato i seguenti verdetti: il Milan, grazie al successo per 1 a 0, allo Stadium di Torino, contro la Juventus, ha conquistato aritmeticamente il quarto posto utile per una posizione Champions, viceversa, nei bassifondi della classifica, il Lecce, vincendo a Monza, 1 a 0, ha raggiunto la salvezza, mentre Verona e Spezia, che sono a pari punti, dopo il pari degli scaligeri con l’Empoli per 1 a 1 e la sconfitta dei liguri in casa ad opera del Torino, si giocheranno la permanenza nella massima serie negli ultimi 90 minuti; in caso di arrivo a braccetto ci sarà lo spareggio, come da nuovo regolamento. Gli altri risultati della domenica hanno registrato il pareggio per 2 a 2 del Napoli, a Bologna, ed il successo della Lazio all’Olimpico con la Cremonese per 3 a 2. Con questa vittoria i biancocelesti superano i nerazzurri, portandosi al secondo posto in classifica. Nel prossimo ed ultimo turno da definire le squadre che parteciperanno alle altre due competizioni continentali.