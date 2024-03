ANTICIPI DI A DEL SABATO 28esima GIORNATA – Decima vittoria di fila dell’Inter che si avvia verso la seconda stella

Si sono disputati, ieri, quattro anticipi relativi al 28esimo turno di serie A. Questi i risultati:

Cagliari – Salernitana 4-2

Sassuolo – Frosinone 1-0

Bologna – Inter 0-1

Genoa – Monza 2-3

Nessun pari, dunque, in questo sabato di campionato che ha visto la squadra di Simone Inzaghi inanellare la decima vittoria di fila, che ha portato, momentaneamente, le lunghezze di vantaggio sulla seconda a 18 punti, in attesa della gara dei bianconeri che, oggi, afronteranno l’Atalanta, allo Stadium. Oramai due verdetti sono sicuri: la seconda stella dell’Inter e la retrocessione della Salernitana, all’ennessima battuta d’arresto. La domenica del pallone prevede altre quattro partite a cominciare dal lunch match tra Lecce e Verona, quindi, nel pomeriggio assisteremo a Milan – Empoli, poi, alle 18 andrà in scena la gara tra Juve e Atalanta ed infine in serata ci sarà il posticipo Fiorentina – Roma. Il turno avrà il suo epilogo domani sera con Lazio – Udinese. Martedì e mercoledì, intanto, torna la Champions League con le altre due italiane impegnaste in gare importantissime; a scendere in campo, dopodomani sarà il Napoli, ospite del Barcellona, partendo dall’1 a 1 a del Maradona, mentre, il giorno dopo, toccherà ai nerazzurri affrontare l’Atletico Madrid, nella capitale spagnola, con il vantaggio dell’1 a 0 dell’andata a San Siro.