Ceccarini, Ursino, Maddaloni, Improta e Specchia a Radio Punto Nuovo

TMW, il dir. Ceccarini: “De Laurentiis non ha ancora scelta il nuovo allenatore, Calzona si gioca le sue chances. Osimhen andrà via solo alle condizioni del Napoli. ADL vuole rinnovare Kvara, ma occhio alle offerte indecenti. Sul difensore centrale…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb: “Il prossimo allenatore del Napoli è una decisione ancora non presa da De Laurentiis. Molto dipenderà da come finirà questa stagione e da quale sarà il piazzamento definitivo in classifica. Ci sono tanti allenatori giovani e rampanti, ma ad oggi non mi risulta ancora alcuna scelta. Calzona ha tutto il diritto di correre fino alla fine del campionato senza pressioni e ombre esterne, può giocarsi le sue chances in caso di qualificazione alla prossima Champions League. E ricordiamo che potrebbe bastare il quinto posto al Napoli e alle altre. Deve cambiare marcia, però, se vuole arrivare alla qualificazione: il Bologna ha sparigliato le carte e ha una continuità che molte big non riescono ad avere. Ci sono delle stagioni perfette: l’anno scorso è toccato al Napoli, quest’anno al Bologna. Thiago Motta sta facendo un grande lavoro. Rinnovo Kvaratskhelia? Il Napoli proverà a blindarlo e a trattenerlo, ma occhio ad eventuali offerte indecenti. Dovessero arrivare tanti soldi al club e al calciatore, diventa difficile invece trattenerlo. L’obiettivo di ADL è comunque di tenersi stretto il georgiano e adeguargli il contratto. Osimhen? Ormai lascerà Napoli, anche se dovrà farlo alle condizioni di De Laurentiis. Prossimo difensore centrale? Già a gennaio cercava un calciatore con caratteristiche importanti in difese. Per Buongiorno e Dragusin non si sono creati i presupposti, poi i nomi di Theate e Perez non hanno scaldato troppo. In estate ci riproveranno per altri profili, sarà al centro del prossimo mercato azzurro”.

Il DS Ursino: “De Laurentiis ha imparato dai suoi errori, non vedremo più stagioni simili. Addio Osimhen? Prenderà tanti soldi, ma fossi in lui ci penserei mille volte prima di lasciare Napoli…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Beppe Ursino, direttore sportivo: “Caso Zielinski? Anche il Napoli forse non aveva la ferma intenzione di confermare il calciatore, altrimenti si sarebbe mosso con tempi anticipati e con altre modalità. Anche perché quando chiama un club importante, per il ragazzo diventa difficile tenere la giusta direzione. Detto questo, Zielinski dovrà impegnarsi al massimo sino all’ultimo giorno di contratto. Il difensore centrale? Sono mesi che dico che la mancanza di Kim è una mancanza gravissima. Lo scorso campionato è stato super e ha nascosto tante criticità del Napoli. Natan non è stato all’altezza, forse non si è ancora ambientato ed è stata una scommessa fin troppo azzardata. Magari l’anno prossimo potrà diventare un calciatore importante per la rosa. Scelta del prossimo allenatore? De Laurentiis dovrà anche rispettare i ruoli e parlo del DS. Il direttore sportivo ha il compito importante di scegliere l’allenatore in armonia con il presidente, ma la responsabilità deve essere della dirigenza. Sono sicuro che De Laurentiis, da grande patron qual è, avrà imparato dai suoi errori. Una stagione come questa non succederà mai più, ne sono sicuro. Il Napoli è una grande società e ha bisogno di un direttore sportivo di grande personalità, che tenga compatto il gruppo anche nei momenti difficili. Addio Osimhen? Quando giocatori così vogliono andar via, c’è poco da fare… Io fossi in Osimhen ci penserei mille volte prima di andar via da Napoli: qui ha tutto, è coccolato e osannato ed è al centro del progetto. I soldi, per carità, te li danno e anche tanti, ma certe cose sono insostituibili. Il Napoli poi non avrà problemi a sostituire Osimhen, con la sua cessione potrà fare investimenti all’altezza”.

Kim, lo scopritore Maddaloni: “Il prossimo allenatore del Napoli sarà uno tra Italiano e Sarri! Kim di nuovo in Serie A? Al Bayern sta avendo problemi, dipenderà tutto da una cosa…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, ex vice CT della Cina e scopritore di Kim: “Non credo che Calzona resterà sulla panchina del Napoli, è arrivato solo per dare una mano per il finale di campionato. Secondo me De Laurentiis ha già scelto il prossimo allenatore e sono sicuro che sarà uno tra Italiano e Sarri. Sarri è già amato dalla piazza e ha fatto molto bene qui, poi lui è rimasto legatissimo alla realtà napoletana e tornerebbe di corsa. Italiano, invece, è un pallino storico di De Laurentiis e in estate ha già detto che andrà via dalla Fiorentina. Sono convinto che sarà uno di questi due allenatori il prossimo tecnico del Napoli. Conte? Lo vedo più orientato verso Milan o Roma… Difensore centrale? La perdita di Kim non è mai stata colmata, lo abbiamo detto ormai tante volte. Il prossimo anno bisognerà arrivare qualcuno all’altezza del coreano. Sarà un anno in cui vedremo dei cambiamenti in casa Napoli, visti gli addii già certi di Zielinski e Osimhen. Qualche giocatore di livello arriverà, ma riporterei tutto ad un aspetto collettivo. Il Napoli in questa stagione è stato organizzato male dentro e fuori dal campo, gli addii di Giuntoli e Spalletti hanno generato il caos nel corso dell’estate. Ci sono state tante questioni irrisolte, che poi sono esplose e hanno condizionato tutta la stagione. Kim di nuovo in Serie A? Da quello che so, in Germania non sta andando benissimo al Bayern. Ci sono grossi problemi interni lì, il suo futuro dipenderà dal prossimo allenatore ai bavaresi. Magari Kim potrebbe tornare davvero tornare in Italia, perché ha lasciato un ottimo ricordo ed è un campionato dove ha già fatto benissimo”.

Improta: “Senza Champions, campionato anonimo. De Laurentiis deve esporsi e tracciare i nuovi obiettivi! Italiano o Sarri per la prossima panchina, ma serve prima un DS a cui affidare tutto”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Il Napoli giocherà 9 finali di qui alla fine della stagione. Se vuole davvero qualificarsi in Champions, deve per forza ragionare che giocherà ogni gara da dentro o fuori. Speriamo che in questo finale di stagione arrivino dei segnali positivi. Senza le prossime coppe sarebbe un campionato anonimo del Napoli… Il prossimo anno andranno chiarite un po’ di cose. De Laurentiis dovrà fare luce su quello che realmente vuole fare, deve esporsi e mettere le cose in chiaro: i nuovi obiettivi e tutto il resto. I tifosi devono sapere dove sta andando il Napoli, ne hanno diritto. Poi bisogna programmare la prossima stagione, ma al momento nessuno sa dove sta andando questa squadra. C’è tanta titubanza in città e questo fa male. Chi sarà il nuovo allenatore? L’arrivo di Calzona è il preludio forse al ritorno di Sarri, l’ho sempre vista così. Anche dovesse arrivare Italiano, il terreno sarebbe già pronto. E’ un pallino storico di De Laurentiis e magari ora potrà riuscire davvero a portarlo in azzurro. Il primo tassello, però, dovrà essere il nuovo direttore sportivo: ancor prima dell’allenatore, va trovato un DS di personalità e visione a cui affidare tutto il progetto tecnico. E dunque, dalla scelta dell’allenatore e dei prossimi giocatori. La partenza di Osimhen porterà un po’ di soldi nelle casse da poter investire poi sul mercato”.

Specchia: “Italiano perfetto per il Napoli, ma ha un solo difetto… Spalletti e Acerbi? Luciano è una persona di grandi principi, è una storia che crea imbarazzo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore: ”Italiano è un buon allenatore, viene dal basso e conosce il calcio come pochi. Quando frequentavo La Spezia, tutti me ne parlavano benissimo e anche a Firenze ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Per il Napoli sarebbe il profilo adatto con cui ricostruire un’identità vicina a quella degli anni migliori. Ha solo un difetto: a volte vuole giocare e gioca troppo… Dovrebbe accontentarsi anche di qualche punto quando gli capita per mano. L’anno prossimo il Napoli cambierà tanto: Osimhen e Zielinski andranno via, poi vedremo chi resterà. La dirigenza e la società dovranno avere le idee chiare, dentro e fuori dal campo. In primis bisogna scegliere il DS e il nuovo allenatore, altrimenti si commetteranno gli stessi errori di quest’anno. Spalletti e il caso Acerbi? È brutto dare giudizi senza la contezza delle situazioni. Luciano è una persona di principi morali e di vita, non solo di sport. E’ uno molto attento a queste situazioni. Juan Jesus è un ragazzo leader e splendido umanamente, così come Acerbi è una persona estremamente credente e sensibile per quello che gli è capitato nella vita. Sono due ragazzi splendidi e questo mi crea qualche imbarazzo, perché è difficile farsi un’idea chiara. È una storia che crea disagio, perché neanche io saprei che posizione prendere in attesa di notizie ufficiali. Spalletti avrà le stesse difficoltà”.