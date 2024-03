Brutta frenata della Strega che perde in casa contro il Monopoli

Il rush finale del campionato di serie C vede il Benevento ospitare il Monopoli. Gara valida per la 33^ giornata del girone C.

La Strega dovrà fare a meno dello squalificato Pinato e di Meccariello e Rillo indisponibili.

Molto nutrita, invece, la lista degli indisponibili in casa Monopoli. Mister Taurino dovrà fare a meno di Fazio, Berman, Ardizzone, La Vardera, Cubretovic e Peschetola.

Queste le due formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto.

Il Benevento schiera il solito 3-4-3 con Paleari in porta, Berra, Terranova e Pastina in difesa. A centrocampo Improta, Karic, Talia e Simonetti. Tridente offensivo composto da Ciciretti, Lanini, Ciano. A disposizione: Manfredini, Nunziante, Benedetti, Capellini, Masciangelo, Viscardi, Kubica, Agazzi, Nardi, Bolsius, Carfora, Starìta, Ferrante, Marotta, Perlingieri.

Risponde il Monopoli con Gelmi tra i pali. Difesa formata da Ferrini, Bizzotto e Fornasier. Centrocanpo con Viteritti, Borello, De Risio, Iaccarino, Barlocco. In attacco Tommasini, Grandolfo. A disposizione: Dalmasso, Angileri, Cristallo, Hamlili, Bulevardi, Vitale, Sosa, De Paoli, Simone, Arioli.

Arbitra il signor Madonia di Palermo.

La gara

Prima della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Prova subito a rendersi insidioso il Benevento con un tiro non sufficientemente forte di Simonetti al 9′. Nessun problema per Gelmi. Si fa vedere il Monopoli con una conclusione di Viteritti al 25′ ma il pallone termina a lato di poco. Il Benevento ci riprova con un tiro di Simonetti che al 26′ costringe alla deviazione in angolo Gelmi.

Occasione per il Monopoli: al 33′ è Grandolfo, su una precedente respinta di Berra, a non inquadrare incredibilmente la porta. Incredibile chance per il Monopoli che, sugli sviluppi di un corner, al 39′ non trova per un soffio il gol con un tiro a botta sicura di De Risio. Altra giocata del Monopoli che al 42′ costringe Paleari alla deviazione su tiro di Borello. Gara nella quale non ci si annoia. Pericoloso in diverse circostanze gli uomini di mister Taurino che hanno trovato un ottimo Paleari.

Al 48′ è De Risio che mette i brividi a Paleari con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Il vantaggio del Monopoli si concretizza al 74′ con Tommasini, il quale approfitta di una maldestra uscita di Paleari sugli sviluppi di un corner e depone il pallone in rete. Benevento molto frenetico e impreciso in diverse circostanze. Evita il raddoppio Paleari con un miracoloso intervento al 90′: su una ripartenza del Monopoli il portiere del Benevento vola per deviare un tiro a colpo sicuro di Sosa. A nulla servono i sei minuti di recupero assegnati dall’ arbitro, anche perché Starita calcia sul portiere un pallone che poteva avere miglior sorte. Pesante frenata della Strega tra le mura amiche. Prima sconfitta della gestione Auteri.