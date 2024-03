NAZIONALE – Azzurri, di nuovo in campo, stasera, in New Jersey, per la seconda amichevole pre europeo

Dopo il successo nella prima amichevole negli Stati Uninti, con il Venezuela, questa sera gli azzurri di Spalletti si cimenteranno nel secondo test pre europeo, contro l’Ecuador, in New Jersey. Il ct dell’Italia intende far ruotare il più possibile tutto gruppo a sua disposizione, per fare altri esperimenti. Probabilmente nello schhieramento iniziale vedremo molti calciatori della capolista del campionato di serie A, con Darmian e Bastoni sulle corsie basse e Barella al fianco di Jorginho, a centrocampo, mentre in avanti toccherà al napoletano Raspadori il ruolo di punta centrale. Anche tra i pali ptrebbe esserci un avvicendamento con Vicario al pposto di Donnrumma. Si prospettano otto cambi rispetto al match col Venezuela, dunque, sarà un’altra Italia, mai vista in precedenza. Presumibilmente l’ex allenatore del Napoli riproporrà il il 3-4-2-1, che, tuttavia, non convinto nel caldo della Florida. L’auspicio di tutti è che, stavolta, funzioni meglio, alla Red Bull Arena di Harrison. Questa amichevole contro l’Ecuador non è solo l’ultima occasione per scalare gerarchie e rivedere le convinzioni ma è anche un test da prendere sul serio per dare una bella soddisfazione ai nostri connazionali d’America. Appuntamento, dunque, davanti alla Tv alle ore 21.