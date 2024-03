IL FISCHIETTO – ECUADOR vs ITALIA affidata all’arbitro americano Jon Freeman

Italia-Ecuador, seconda e ultima amichevole statunitense che metterà fine al tour della squadra di Luciano Spalletti, che si disputerà alle ore 21.00 italiane ad Harrison, in New Jersey, sarà diretta dal fischietto americano Jon Freeman. Per la cronca Italia e Ecuador si incontrano per la terza volta nella storia, infatti, registriamo solo due precedenti: il primo nel 2002, ai Mondiali, quando l’Italia vinse per 2-0 senza troppa fatica, grazie alla doppietta di Vieri, la seconda nel 2005, anche in quel caso era un’amichevole e finì 1-1, per gli azzurri rete di Luca Toni.