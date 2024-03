F.1 – La Ferrari risorge a Melbourne, è doppietta nel GP Australia: Sainz vince, Leclerc 2°. Verstappen ritirato

Dominio Ferrari a Melbourne. L’eroico Carlos Sainz (operato di appendicectomia solo 15 giorni fa) vince, dominando, il GP d’Australia della Formula 1 2024 davanti al compagno di squadra Charles Leclerc che è riuscito a contenere il tentativo di rientro delle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri che hanno chiuso rispettivamente al terzo e al quarto posto alla bandiera a scacchi. Gli alfieri della scuderia di Maranello hanno dunque approfittato al meglio del clamoroso ritiro del leader del campionato Max Verstappen, arrivato al 5° giro mentre si trovava in seconda posizione dopo esser stato superato in pista da Sainz, a causa di un problema ai freni della sua Red Bull, regalando alla rossa una doppietta che mancava da oltre due anni (20 marzo 2022, GP del Bahrain).

Giornata negativa per la scuderia austriaca con Sergio Perez che chiude la corsa australiana in quinta posizione. Finita con un ritiro anche la gara di Lewis Hamilton che ha visto la sua Mercedes fermarsi in pista intorno alla 18ª tornata. Prestazione super invece per Fernando Alonso, unico tra i piloti scattati in top-10 a partire con gomme hard, che ottiene un fantastico sesto posto alle spalle della Red Bull del messicano. Primi punti stagionali per la Racing Bulls arrivati grazie all’ottavo posto conquistato dal giapponese Yuki Tsunoda (che ha battuto il compagno di squadra Ricciardo, padrone di casa in Australia). Seconda volta consecutiva a punti invece per la Haas che chiude con Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen rispettivamente nono e decimo al traguardo.

La gara di Melbourne, finita in regime di Virtual Safety Car per l’incidente occorso a Russell nell’ultimo giro, riapre anche tutti i discorsi riguardanti la lotta iridata con Leclerc che, grazie al punto addizionale per il giro veloce della corsa, supera Perez al secondo posto della classifica piloti e si porta a sole quattro lunghezze dal leader Max Verstappen che, in Australia, ha interrotto dopo 43 corse, la serie di gare consecutive arrivando sempre alla bandiera a scacchi.

