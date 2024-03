Gigi Cagni, Paolo De Paola e Luciano Chiarugi a Radio Punto Nuovo

Italiano, l’ex allenatore Cagni: “Vincenzo pronto per il salto al Napoli. Se ha lacune in difesa? Mi viene da ridere… Nessuno sa cosa ha in mente De Laurentiis per la prossima stagione”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luigi Cagni, allenatore: “Italiano al Napoli è un’ipotesi che mi piacerebbe molto. Ha tutto per essere un tecnico di alto livello. Vincenzo ha fatto un percorso straordinario da Trapani a Firenze. Alla Fiorentina ha dimostrato di essere il giovane più esperto e adatto per la panchina del Napoli. È pronto per un’esperienza simile, ormai è rodato anche nelle coppe ed è il momento giusto per lui di fare questo salto. Italiano e le lacune difensive? Mi viene da ridere… Bisogna contestualizzare sempre: se alleni la Fiorentina o il Napoli sono due cose diverse, per obiettivi e per uomini a disposizione. Non è che Vincenzo abbia delle lacune in difesa, tutto sta nel come si lavora con un gruppo e come lo si organizza per gli obiettivi stagionali. Alla Fiorentina nessuno chiede a Vincenzo di vincere lo Scudetto, ma di giocarsela sempre a viso aperto contro chiunque. Conte? Antonio è un vincente, ma bisogna fargli anche la squadra come dice lui. Altri invece ragionano in maniera diversa perché hanno un curriculum diverso. Calzona col doppio ruolo? Sta facendo un lavoro molto difficile e lo sta facendo al meglio. La sua fortuna è stata che l’ambiente Napoli lo conosce benissimo, questo lo ha aiutato. Non so se sarà ancora lui l’allenatore: voi sapete cos’ha realmente in mente De Laurentiis per la prossima stagione? Nessuno lo sa: una cosa è programmare una squadra da Scudetto, un’altra è programmarla da Champions… Chi la spunta al quinto posto? Il Bologna intanto sta viaggiando a grandi ritmi e vive un finale di stagione da quarto posto annunciato. C’è grande curiosità. Ora tornerà il caldo e verranno fuori le squadre più tecniche e meno impegnate nelle coppe. Il Bologna ha tutto per blindare la Champions. La Roma intanto recupera, l’Atalanta vive di fiammate e il Napoli deve rimettersi in piedi. E poi occhio anche alla Fiorentina, che è sempre lì”.

Chiarugi: “Osimhen fa la differenze, ADL dovrà fare acquisti straordinari per sostituirlo. Italiano l’uomo giusto per il Napoli, è già abituato a certe pressioni”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luciano Chiarugi, ex Napoli: “Avere o non avere Osimhen fa tutta la differenza del mondo in casa Napoli. Quando è mancato a Mazzarri lo abbiamo visto tutti, è un giocatore determinante per gli equilibri della squadra. Con Spalletti ha fatto cose straordinarie, anche con Kvara: la società dovrà essere pronta in estate a non perdere tutti in estate. Dietro ad Osimhen ci sono tanti club che già lo pressano e sarà una situazione da gestire con cura. De Laurentiis dovrà fare acquisti straordinari per rimpiazzarlo sul mercato, fossi in lui avrei fatto di tutto per trattenere Spalletti a lungo, perché lui avrebbe aiutato tanto la squadra a fare a meno di certi calciatori. Calzona ora sta facendo un lavoro difficilissimo: allenare club e Nazionale insieme si commenta da solo. A Napoli è subentrato a due allenatori, ha dovuto fare passi da gigante sin dal primo giorno. Non è uno che fa miracoli, ma sta facendo molto bene. Spalletti aveva dato un’impronta vincente a questa squadra, riprenderla ora è davvero complicata e Calzona lo sta provando sulla sua pelle. In questo finale di stagione si gioca tutto. Italiano al Napoli? È già una bella certezza rispetto ad altri profili giovani. Ha delle idee interessanti, ha la mentalità giusta per fare bene al Napoli. La Fiorentina ha dei buoni giocatori, ma è sempre in crescendo e questo è anche merito del tecnico. Il suo lavoro a Firenze è innegabile per bontà. La piazza poi è simile a quella napoletana, quindi Italiano sarebbe già abituato a vivere certe pressioni. Napoli-Atalanta? Il Napoli intanto è lì, a ridosso dell’Europa. Quindi ci proverà fino alla fine. De Laurentiis deve dire grazie al proprio pubblico, che non ha mai voltato le spalle alla squadra. Ora il Maradona deve tornare fattore in più, con i tanti scontri diretti che ci sono in programma”.

De Paola: “Caso Acerbi? Conoscendo Marotta, mi aspetto conseguenze in caso di colpevolezza. Flop Raspadori? Ottimo giocatore, ma non può raccogliere la titolarità del dopo-Osimhen”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “L’Inter è una squadra che ha il polso di poter agire nei confronti di Acerbi. Conoscendo Marotta e gli atteggiamenti dell’Inter, l’esplicitarsi di una sentenza determinerà eventuali conseguenze. Non mi aspetto pastrocchi o mediazioni: o viene confermata l’offesa razzista a Juan Jesus, o era un’offesa di campo. Non vanno trovate soluzioni all’italiana per un qualcosa del genere. Il Napoli è una squadra in convalescenza dopo l’ennesima rivoluzione della società. Non è stato fatto un mercato all’altezza dello Scudetto, anche i nuovi arrivati a gennaio hanno bisogno di tempo per ambientarsi. Calzona oggi è la persona giusta per poter ricucire lo strappo dell’ultima stagione. Il Napoli però resta carente nell’asse centrale del campo, dopo l’addio di Kim e quelli annunciati di Zielinski e Osimhen. Raspadori flop? Secondo me è un ottimo giocatore, ma dalle qualità ben precise. Se si crede di sostituire Osimhen con Raspadori, si sbaglia. È un calciatore capace di poter determinare e far male a gara in corso, ma dargli la titolarità sulle spalle potrebbe essere azzardato. E non so se sia in grado di mantenerla senza crepe per tutta una stagione. Osimhen ha rappresentato per anni il 60% del valore offensivo del Napoli, quindi bisognerà tamponare la sua assenza nelle prossime giornate, ma andrà trovato un erede all’altezza. Detto questo, non va criticato troppo Raspadori: è un ottimo giocatore, ma non vanno gonfiate troppo le aspettative su questo ragazzo”.