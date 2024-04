LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Politano, impatto clamoroso; strapotere atletico di Osimhen

Meret 6 – Poco impegnato e incolpevole sui gol.

Di Lorenzo 6 – Più presente in fase di spinta e si ritrova pure con la possibilità di far male in area di rigore avversaria.

Rrahmani 6 – Gara di ordinaria amministrazione, con poche problematiche dalle sue parti.

Juan Jesus 5 – Osserva Djuric mettere in rete il gol dell’1-0 del Monza, senza opporre alcuna resistenza. Poco efficace pure sul gol di Colpani. Continua il suo momento-no e rimane un mistero l’ostracismo verso i più futuribili Natan ed Ostigard.

Olivera 6 – Gara di corsa, con pochi spunti offensivi importanti.

Anguissa 6.5 – Fa sentire la sua presenza fisica per tutti i 90 minuti, appoggiando spesso l’azione offensiva e sbagliando poco.

Lobotka 6.5 – Schizza per tutte le zone del campo con gran dinamismo e buona qualità.

Zielinski 7 – Torna al gol dopo una vita, trovando una bellissima conclusione da fuori area. Buona anche la qualità complessiva delle sue giocate.

(Cajuste 6 – Impatto tutto sommato positivo in entrambe le fasi di gioco.)

Ngonge 6 – Nel primo tempo è tra quelli che ci provano maggiormente, pur senza mai eccellere nella qualità delle giocate.

(Politano 7.5 – Entra dando un impatto clamoroso al match, propiziando l’azione del gol di Osimhen e trovando la rete spettacolare del sorpasso azzurro.)

Osimhen 7 – Rete di gran strapotere atletico, infastidisce costantemente la difesa avversaria con la sua voglia di incidere.

Kvaratskhelia 6 – Gioca un po’ da solo, mostrando una fiducia non proprio assoluta nei compagni di squadra. Non mancano, tuttavia, le buone giocate nei momenti di difficoltà.

(Raspadori 6.5 – Gli bastano pochi secondi per appoggiare in porta il quarto gol dei suoi, che chiude il match.)