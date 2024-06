Primi addii in casa Napoli – Già partiti, a parametro zero, Piotr Zielinski e Diego Demme, il primo va ll’Inter e l’italo – tedesco si accasa a Berlino

Primi addii in casa partenopea, infatti, hanno già lasciato il capoluogo partenopeo, peraltro a parametro zero, Piotr Zielinski e l’Italo – tedesco Diego Demme che abbandonerà, definitivamente, il nostro paese per rigiocare in Bundesliga. Il centrocampista polacco ha effettuato le rituali visite mediche per vestire, come previsto, la casacca dell’Inter campione d’Italia. Pertanto Zielinski avra cucito, sulla maglia, anche quest’anno, il triangolino tricolore. Oltre ai due succitai calciatori andranno via, per far posto ai nuovi acquisti, altri calciatori azzurri, per cui sarà un’estate di saluti nell’ambiente napoletano. Il club di De Laurentiis, quindi sta per cambiare pelle,. cominciando dall’allenatore, tra i più vincenti, ingaggiato, con un gran colpo, dal presidente. Come anticipato, Demme, invece, è tornato in Germania per indossare la maglia dell’Herta Berlino. Anche lui si è già sottoposto a visite mediche per ripartire, dopo aver vinto uno scudetto, giocando pochissimo e dopo un anno fermo ai box, perchè non rientrava più nei piani del club azzurro. Diego si augura di essere nuovasmente protagonista, questa volta, con la maglia dell’Hertha Berlino che già lo voleva prendere la scorsa stagione, tasferimento saltato per questioni economiche ed ora è andato via senza che il Napoli ricavasse un euro. A breve, pronti a fare le valigie anche Traorè e Dedonker che torneranno alla casa madre.