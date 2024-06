Mercato – Conte categorico: “Di Lorenzo non puoi andartene, io punto su di te”. Il capitano, tuttavia, ha risposto picche

Come oramai è noto, Giovanni Di Lorenzo ha espesso il desiderio di voler abbandionare la causa Napoli, dopo quattro anni. La sua decisione è venuta fuori attraverso le parole del suo procuratore Mario Giuffredi, il quale ha dichiarato che non ci sono più i presupposti affinché il suo assistito, possa continuare la sua avventura azzurra, malgrado il lungo contratto che scadrà nel 2028. Il capitano vorrebbe raggiungere il ds Giuntoli, alla Juventus. Lo ha esplicitamento detto in una telefonata intercorsa con il nuovo tecnico partenopeo. Se il difensore ex Empoli è stato categorico, altrettanto lo è stato Antonio Conte, il quale ha affermato che Di Lorenzo non può partire,perchè resta un punto fermo da cui far ripartire il nuovo Napoli edizione 2024/25. Dello stesso avviso anche il club di De Laurentiis che sosterrà in pieno la tesi dell’allenatore salentino, ribadendo che il giocatore non si tocca. Conte ha parlato al capitano, dicendogli che dovranno passare sul suo cadavere se la società intende assecondarlo. Nonostante ciò, ancora una volta, il numero 22 del Napoli ha risposto picche. Questa, infatti, la sua dichiarazione:

“Il mio ciclo, all’ombra del Vesuvio, è finito. Voglio andare alla Juve ed ho già informato la società”

Insomma, siamo alle solite, un‘altra telenovela in casa azzurra che, sicuramente andrà per le lunghe.