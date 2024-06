Calciomercato – Il Napoli affretta i tempi e cerca di chiudere l’affare Hermoso entro il 20 giugno ma la pista Buongiorno resta valida

E’ tempo di calciomercato, benché la sessione estiva aprirà i battenti solo dal primo luglio. Il nuovo ds azzurro Giovanni Manna, in concerto con Antonio Conte è già al lavoro per rinforzare la rosa e colmare la lacuna difensiva apertasi con la partenza del coreano Kim. Saranno, come minimo due i nuovi acquisti nel reparto arretrato. Oltre al forte interessamento del Napoli per Alessandro Buongiorno, ci sarebbe un altro nome seguito con particolare attenzione dalla dirigenza. Si tratta del difensore spagnolo Mario Hermoso che, a breve, si libererà, a parametro zero, dall‘Atletico Madrid del Cholo Simeone che, invano ha tentato di trattenerlo. Un colpo assai interessante per il club partenopeo, alla ricerca di validi sostituti, seppur con netto ritardo, di Kim -Min Jae. Tra qualche giorno è previsto un incontro con gli agenti del calciastore che si è formato nel vivaio del Real. Sul madrileno ci sono diversi club ma il Napoli appare in netto vantaggio. Manna cerca di accelerare i tempi, chiudendo l’affare entro il 20 giugno prossimo, malgrado che tra domanda e offerta tra le parti balla ancora qualche milioncino. In definitiva, una trattativa in via di sviluppo, che, però, potrebbe evolversi in maniera decisiva nell’arco di qualche settimana. Ciò non esclude che la pista Buongiorno che resta valida. Il Napoli potrebbe prenderli entrambi, dando al nuovo allenatore due centrali fortissimi.