Aurelio De Laurentiis – Il presidente fa marcia indietro e si mette da parte, ieri era assente al summit tra Conte e Giuffredi

Ieri, in un noto hotel di Napoli c’è stato un colloquio, tra Antonio Conte, accompagnato dal direttore sportivo Manna ed il procuratore del difensore azzurro Giovanni Di Laorenzo, ovvero Mario Giuffredi. Si è deciso di rimandare tutto a fine giugno, con una sorta di patto di non belligeranza. Per la prima volta, nel corso della gestione dell’impreditore cinematografico, Aurelio De Laurentiis era assente, lasciando il campo al suo staff, come mai successo in precdenza. Una situazione alquanto strana, conoscendo il patron, che sta a significare che l’imput del neo tecnico leccese è stato per davvero recepito. Infatti, il massimo esponente del club è sempre stato in prima linea nel trattare i casi più delicati di mercato, proprio come quello relativo al capitano che vede il suo futuro altrove, probabilmente ammaliato dalle proposte dell’ex Giuntoli. Un passo indietro che fa notizia e che nessuno si aspettava ma con Conte o stai alle sue regole, o non se ne fa niente.