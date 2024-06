Cannavo, Del Genio, Semplici, Scotto, Pizzul, Di Napoli, Agostinelli, Specchia a Kiss Kiss Napoli

Fabio Cannavo, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Il Calcio della Sera: “Di Lorenzo? Se ha un malessere ed ha deciso di andar via è giusto che venga ceduto alle condizioni che detta il Napoli. Tribuna per quattro anni? E’ un’ipotesi folle, De Laurentiis non è uno sprovveduto, è una persona oculata nelle spese e non lascerebbe mai un calciatore in tribuna, pagandolo 6 mln lordi l’anno, senza farlo giocare. Sarebbe un dispetto che non farebbe bene a nessuno. Se Di Lorenzo vuole andar via che vada pure. Mai alla Juventus? I soldi che porterebbe la Juventus sarebbero gli stessi che porterebbe un altro club. Il valore di Di Lorenzo è di 20, massimo 25 mnl. Ha superato i 30 anni e nonostante sia fortissimo il Napoli non può chiedere la luna”.

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Hermoso è un ottimo difensore, ha giocato a livelli molto alti sia in Liga che in Champions. Ha un buon piede, lo vedo più come braccetto che come centrale. Se Di Lorenzo resta ballerà tra braccetto e quinto di centrocampo, così come Rrahmani ballerebbe tra braccetto e centrale. Con Hermoso e Buongiorno il Napoli farebbe una buona difesa, Buongiorno è uno che sa cominciare l’azione. Anche Di Lorenzo è uno di quelli che sa impostare l’azione da dietro. Giovanni può fare lo stesso percorso di Pavard, cominciando a 4 e poi passando a giocare come braccetto. Buongiorno? Lui è esploso da difensore centrale in una difesa a tre, è bravo a stare attaccato sull’uomo e credo che il Napoli lo voglia per fargli fare il centrale”.

Leonardo Semplici, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “3-4-3 o 3-4-2-1 per Conte? Ha bisogno di pochi consigli, è uno dei tanti allenatori che è convinto su alcuni sistemi di gioco. Ci sono caratteristiche da rispettare ed è un allenatore che dà garanzie. Il Napoli, nella rosa di oggi, ha la duttilità per fare entrambi i due moduli. Oggi c’è una rosa completa e poi c’è da aspettare il mercato. Il 3-5-2 è cambiato molto negli anni, ora giocano anche in Europa con la difesa a tre. A livello europeo dicevano che la difesa a tre non poteva vincere, ma è normale perchè tutte prima giocavano a 4. Oggi l’evolversi del calcio e l’importanza dell’impostazione dal basso ha cambiato un po’ le cose, ci sono tanti modi di esprimersi, ma una squadra come il Napoli vorrà fare la partita ed avrà bisogno di difensori capaci dal punto di vista tecnico. Il braccetto di centro sinistra dev’essere mancino, poi Di Lorenzo sul centro destra sarebbe perfetto. Il centrale dei tre non è importante se sia destro o sinistro. Difesa dell’Italia? Mi aspetto la difesa a tre, credo che Spalletti sia sempre molto attento alle varie evoluzioni ed ha una rosa con cui può giocare sia a quattro che a tre. Prenderà la miglior decisione per l’esordio, ma la difesa a tre darebbe ampie garanzie. Raspadori? Credo sia un attaccante centrale, è talmente intelligente che può farsi valere anche da centravanti in un 3-4-3. Può fare anche l’esterno o il sottopunta, ma alla lunga il suo vero ruolo sarà quello di attaccante centrale”.

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Cairo è uno duro, vuole replicare l’operazione Bremer che fu ceduto alla Juventus per 55 milioni di euro e quella è la valutazione che fa di Buongiorno. E’ una valutazione troppo alta e richiederà uno sforzo al Napoli che sta cercando un grande difensore. Anche Hermoso è bravo nella difesa a tre, Buongiorno farebbe il centrale ed Hermoso sarebbe il braccetto. Uno costa tanto e l’altro non costa quasi niente, è un parametro zero, ma ci sono delle commissioni da pagare agli agenti. La trattativa Buongiorno deve ancora partire, il Torino non prende in considerazione le contropartite tecniche. Speriamo nel buon senso di Cairo che non può spingersi oltre certe cifre. Di Lorenzo? Si è già chiarito con Manna al telefono, ora il capitano si aspetta delle ‘scuse’ ed una voglia da parte della società per ricucire. Ora anche De Laurentiis deve fare un passo avanti e mi risulta che questi passi si stiano facendo. Manna s’è mosso, Conte ha fatto la sua parte e quando De Laurentiis comunicherà la voglia di trattenere il capitano tutto si sistemerà”.

Bruno Pizzul, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il ritorno di Conte in Italia è una notizia ottima visto il prestigio e le capacità di gestione da parte sua. Lui è riuscito a strappare le condizioni da lui volute, tra le altre cose pare che non abbia nemmeno chiesto la luna nel pozzo. Vuol modificare pian piano la situazione con la consapevolezza di dover rimettere a posto una situazione che ha degenerato. Ha destato meraviglia il fatto che il Napoli avesse sprecato tutto dopo lo scudetto vinto con responsabilità condivise da tutte. Ora l’arrivo di Conte ha già dato fiducia e consapevolezza all’ambiente. Meret? Aveva avuto reazioni personali stizzite di fronte a certi atteggiamenti da parte della tifoseria che l’hanno accusato in maniera evidente. Poi il ragazzo è tornato sui suoi passi e il fatto che Conte abbia messo il suo nome tra quelli per ripartire alla grande è un gran vantaggio per il portiere. Meret ora s’è convinto di voler restare a Napoli”.

Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira e Matija Popovic, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ancora non abbiamo sentito nessuno del Napoli perchè avevano altre priorità. Walid ha fatto un campionato importante in crescendo, avrà attirato l’attenzione di diversi club in Italia ed all’estero, ma la priorità va data al Napoli. E’ felicissimo di poter andare in ritiro con Conte, sarà un’opportunità importante per il ragazzo. Realizzerà un suo sogno, è un giocatore predisposto al sacrificio ed al lavoro. Popovic? Si sta allenando a Napoli, tra poco arriverà anche Walid che oggi si sposa secondo il rito egiziano. Settore giovanile del Napoli? Grava e Santoro contribuiranno, insieme a Manna, per lavorare sul settore giovanile. Poi c’è nel Napoli un altro ragazzo che gestiamo noi che è Gianluca Vigliotti che si sta comportando molto bene”.

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Oggi come oggi credo che Conte utilizzi il modulo con la difesa a 4, ma chissà che non ci sia un pensiero di giocare a 3. Dal 3-4-2-1 al 3-4-3 cambia poco, gli esterni si allargherebbero nel secondo caso. Di Lorenzo? E’ un quarto di difesa, ma ha una predisposizione ad attaccare anche e può giocare da qualsiasi parte. Considerato che in una difesa a tre il braccetto deve saper giocare a calcio e quindi Di Lorenzo potrebbe farlo. Come quinto pure potrebbe giocare, ecco perchè le insistenze di Conte a voler trattenere un giocatore che può giocare in due posizioni. Pressioni a Napoli? Anche i top allenatori le sentono in una città di Napoli, ma c’è chi ha esperienza e sa gestirle. L’annata sfortunata può capitare a tutti, ma la differenza la fa il fatto di saper gestire certi momenti. Conte è perfetto per il Napoli di oggi, prima si parlava di Italiano e se il Napoli non avesse fatto un campionato del genere, uno come Italiano sarebbe potuto diventare l’allenatore del Napoli. Ora al Napoli serviva il nome, uno che nessuno può criticare a bocce ferme ed ecco Conte”.

Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Essere l’allenatore del Napoli è qualcosa di unico. Ricordo Giacomini che era un freddo, allenava il Milan e quando venne a Napoli mi disse che stava vivendo una situazione insolita, non si aspettava che la gente lo fermasse per strada. Per sfortuna le cose non andarono bene e dovette lasciare. Nel primo mese di Napoli andammo ad Ischia per un week end e tutti lo fermavano per ringraziarlo e salutarlo. Se poi non riesci a soddisfare i napoletani stai male più dei napoletani stessi. Modulo di Conte? Ogni allenatore ha un sistema di riferimento, ma bisogna valutare la rosa che ha a disposizione. Un buon allenatore non può escludere di poter fare altri sistemi, se uno è bravo ed ha studiato non può avere solo un modulo e basta nella propria testa. Visto che non si conosce ancora l’organico di cui potrà godere Conte ora è difficile ipotizzare con che modulo giochi. Però credo sia difficile che rinunci ad un sistema a tre dietro”.