Ritiro azzurro – Dimaro attende con ansia l’arrivo del Napoli che svolgerà la prima fase della preparazione dal 9 al 19 luglio

Per il dodicesimo anno il Napoli tornerà, in Trentino, in quel di Dimaro – Folgarida, dove svolgerà la prima fase della preparazione estiva dal 9 al 19 luglio. Per parlare di questo ritiro il sindaco dell’amena cittadina in provincia di Trento Andrea Lazzaroni, che è stato chiamato in causa dalla Radio ufficiale del club partenopeo. Queste le sue dichiarazioni:

“Dimaro, anche quest’anno, attende con ansia l’arrivo del Napoli, devo dire che le prenotazioni degli alberghi e delle case private, da parte dei simpatici sostenitori partenopei, stanno andando a gonfie vele. Penso che la società possa dare il placet per fare assistere agli allenamenti che si terranno nello stadio di Carciato. Così come mi auguro che i calciatori tornino a firmare autografi e a fare fotografie con bambini e genitori. Qui sono in calendario due amichevoli, la prima sarà sempre con la squadra della Bassa Anaunia, come da consuetudine,, invece la seconda deve essere tutt’ora programmata. “