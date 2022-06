Napoli – Improta: ” Trovare l’accordo con i due giocatori simbolo della squadra ridarebbe entusiasmo alla tifoseria partenopea”

Ieri pomeriggio è intervenuto alla Radio ufficiale della SSCN, l’ex centrocampista azzurro Gianni Improta, oggi opinionista Tv, il quale ha esortato il presidente De Laurentiis, a fare di tutto per far restare i due giocatori simbolo della squadra di Spalletti. Ovviamente il riferimento era al comandante Koulibaly ed al napoletano di adozione, Ciro Mertens, i cui destini sono tutt’ora incerti. Ma ecco quanto affermato dall’ex giocatore del Napoli a Radio Goal :

“Attualmente a Napoli, c’è ancora tanta delusione per lo scudetto mancato e l’unico modo per riportare entusiasmo nella tifoseria sarebbe quello di trattenere Mertens e Koulibaly, due calciatori che hanno dato tanto e possono dare ancora molto al Napoli, malgrado non sia dei giovanissimi. Chi non sarebbe contento della loro riconferma per la prossima stagione. Non credo poi che non si possa trovare un accordo, visto che entrambi i calciatori amano la città ed i tifosi. Del resto mister Spalletti, dopo aver perduto Ospina non intende assolutamente privarsi del belga e del senegalese. Invito il presidente De Laurentiis a riflettere bene prima di fare una mossa sbagliata. Accontentare i milioni di tifosi del Napoli sparsi nel mondo, oltre ad essere una scelta azzeccatissima, riporterebbe serenità e quell’euforia, in seno all’ambiente azzurro, che oggi, purtroppo, mancano.