Mercato Napoli – Sirigu sta per firmare un contratto annuale con il club azzurro, sarà lui il secondo di Meret

Con Ospina, oramai fuori dai giochi, in procinto di vestire la maglia dell’Al Nassr di Riad, il Napoli ha deciso di puntare su Alex Meret con il quale c’è già un’intesa sul prolungamento del contratto. Per il ruolo di secondo portiere, Giuntoli sta per ingaggiare l’ex estremo difensore del PSG Sirigu, svincolatosi dal Genoa, il quale firmerà un contratto annuale con opzione per un altro anno, Salvatore Sirigu farà da chioccia al giovane portiere friulano e nello stesso tempo sarà pronto a dare il suo contributo alla causa azzurra, forte dell’immensa esperienza acquisita nel tempo. Dunque, pare proprio che la delicata questione portieri, in casa Napoli, stia per mettere la parola fine.

Fonte : Il Mattino