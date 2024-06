Chiariello, Ferrante, Rivellino, Casale e Forgione a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “Manna è attivo e Conte interviene in prima persona: fatevene una ragione”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Facciamo il punto della situazione sulla costruzione del Napoli di Conte. Conte da par suo si è messo subito al lavoro, andando a controllare le strutture a Castel Volturno, verificando il suo ufficio, il suo staff che viene integrato di un’ulteriore persona, un nutrizionista ex calciatore. Conte sta parlando con i singoli calciatori, vuole sapere su chi può contare, far conoscere le sue idee, si sta facendo parte attiva come fece Benitez nel proporre il suo progetto a calciatori che possono venire a Napoli. Si è detto dal primo giorno che Conte è l’uomo giusto per Napoli per una serie di motivi: il tecnico vincente qual è, il fatto che non si accontenti, dichiarare di essere ambiziosi. Si è detto anche che Conte ha una qualità che hanno in pochi: uno straordinario riattivatore nel breve periodo. Tra gli altri fattori, poi, c’è la sua maniacalità, il fatto che faccia lavorare tantissimo i suoi calciatori. Resta un fattore ulteriore per cui Conte è importantissimo: è un attrattore. Mancando le Coppe, a Napoli, diventa difficile mantenere un organico che l’anno scorso ha vinto il titolo, ma ancor più convincere a venire a Napoli calciatori di primo piano che possono avere una vetrina europea. Tutti sappiamo che è intervenuto personalmente su Di Lorenzo – con una situazione in bagnomaria fino a fine giugno – e spero e penso che Giuffredi e Conte possano ricucire questo strappo. Sappiamo anche che Conte ha incontrato Buongiorno che, mi dicono, sa di dover andare via ed ha salutato Torino. Hermoso è vicino, abbastanza possibile, lo stanno spingendo i suoi consiglieri. Ripartire con Hermoso e Buongiorno e trovare un paio d’esterni per completare la rosa dei centrali, significa ripartire dal reparto che ha più bisogno. Per il centrocampo si vedrà, uno buono va fatto e in attacco c’è da capire chi sarà la coppia di attaccanti centrali posti che vadano via Osimhen e Simeone. C’è da aggiungere che il Napoli quest’anno ha speso una barcata di soldi: Napoli, Milan e Roma sono sullo stesso livello di monte ingaggi, con circa 150 milioni compresi gli staff tecnici. Il Napoli ha dei soldi da spendere sul mercato, con Conte che la fa da padrona. Quelli che da Sportitalia, dal nord, Criscitiello e i soci stanno bombardando Manna e Conte, la stanno facendo furoi dal vaso. Il Napoli sta operando bene, la discontinuità di De Laurentiis è evidente, Manna è attivo e Conte interviene in prima persona come giusto che sia perché è stato preso anche per questo. Fatevene una ragione”.

Emanuela Ferrante: “Finalmente è stato presentato un progetto da privati, a Napoli. Speriamo arrivi anche per il Maradona”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Comune di Napoli: “Proposta al Comune del nuovo Palazzetto dello Sport e Musica? È stato depositato il progetto presso gli uffici del Comune di Napoli. Un progetto molto ambizioso e speriamo si riesca a realizzare nei tempi previsti, entro il 2026, quando Napoli sarà capitale europea dello sport. È apprezzabile che finalmente ci sia stata un’iniziativa da parte dei privati, il Comune non ha a disposizione fondi per costruire in autonomia un Palazzetto dello Sport. Chi presenta il progetto ha una corsia preferenziale? Chi presenta il progetto, a parità di condizioni, ha la priorità. Laddove un altro concorrente dovesse presentare un’offerta migliore per il Comune, c’è la possibilità di una controproposta del proponente. I costi della progettazione vengono rimborsati? No. È un rischio, ma tecnicamente, che io sappia, la valutazione dei progetti non sono basati solo sull’offerta economica, ma anche qualitativa, ci sono parecchi parametri. Però finalmente abbiamo un progetto. PalaBarbuto? Potrebbe esserci un’altra gara di concessione, così come l’ha fatta il Napoli Basket. Speriamo che, a questo punto, ci sia presto anche un progetto per lo Stadio Maradona. Che io sappia si sta studiando una soluzione anche da un punto di vista economico per consentire alla società di avere sgravi fiscali nel momento in cui si assume l’onere della spesa della ristrutturazione dello stadio. Credo a stretto giro si deciderà, il Ministro Abodi è molto incalzante sulla situazione perché i tempi sono ristretti, soprattutto in vista della città come capitale europea dello sport 2026. Centro sportivo? Sicuramente si troverà spazio, anche nella stessa Bagnoli”.

Rosario Rivellino: “Oriali non ha i titoli per fare il direttore tecnico”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Rosario Rivellino, ex Napoli: “Sono molto felice che a Napoli arrivi Conte. Ha polso e può dare ai suoi calciatori carattere e coraggio. Pretende tanto dai calciatori perché competente della materia e si circonda di grandi professionisti. Oriali? Una figura importantissima, ma non ho ancora capito quale ruolo ricoprirà. Direttore tecnico? Non ha i titoli per farlo. Qualcuno dice che è venuto come direttore sportivo, ma è Manna. Il team manager è Peppe Santoro. La figura di Oriali è un anello di congiunzione tra staff tecnico, giocatori e società. Manna? Non lo conosco, faceva il settore giovanile alla Juventus. L’importante è che abbia credito. Non si può giudicare, vediamo come opererà. De Laurentiis sta facendo lavorare? Vediamo se li farà comandare. Ferlaino prendeva Allodi, Moggi e li faceva comandare, non metteva lingua, ne sono testimone. Ad ogni modo, non ho capito chi sta portando avanti la gestione di Di Lorenzo, mi sembra una grande stupidata quello che stanno facendo, dall’una e dall’altra parte”.

Pasquale Casale: “Giuffredi non è uno sprovveduto e se ha preso questa posizione è perché sapeva dove andava a cadere”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Pasquale Casale, ex Napoli: “Conte doveva essere e Conte è stato. Non sono un amante di Conte, ma riconosco che è l’uomo giusto che serve al Napoli e che può recuperare molti giocatori, uno su tutti Di Lorenzo. Gestita male la situazione Di Lorenzo? Male o troppo bene, dipende dai punti di vista. Se si voleva creare un problema, allora troppo bene. Non voglio dire che certe dichiarazioni siano organizzate dal procuratore, ma gente così esperta di calcio che ad un certo punto diventa sprovveduta, mi sembra davvero strano. Giuffredi non è uno sprovveduto e se ha preso questa posizione è perché coscientemente sapeva dove andava a cadere. Lukaku al posto di Osimhen? Lukaku garantisce comunque 20 gol, anche se costa meno”.

Angelo Forgione: “Il comportamento con il Portici di Emanuele Filiberto è inaccettabile”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Angelo Forgione, scrittore e blogger: “Cos’è successo col Portici? Emanuele Filiberto di Savoia e soci hanno lasciato Portici – speriamo in buone mani – e andandosene scrivono un comunicato affidato a stampa e social dove dicono che restituiscono il vecchio stemma al Portici. Intanto, mi dovresti far capire perché l’hai cambiato l’anno scorso, mettendo lo stemma dei Savoia e il Vesuvio e come ritieni che sei tu a restituirlo. Direi squallido. Sono rimasto molto disgustato. Critiche a Manna e Conte? La presunzione di parlare e dare sentenze c’è sempre. Di Lorenzo? Bisogna capire se conviene tenere un calciatore così. Il Napoli deve ripartire dalle motivazioni, Conte si ciba di questo. Osimhen bloccherà la campagna estiva? Una grande bella grana. Se vuoi perdere dei soldi e ricostruire la squadra, ben venga, ma se vuoi fare un discorso imprenditoriale e strutturato, sarebbe il caso di trattenerlo, farlo riesplodere con Conte e rivenderlo l’anno prossimo”.