Ezio Rossi, Gennaro Iezzo e Luca Cilli a Radio Punto Nuovo

Di Lorenzo, l’ex all. Rossi: “Purtroppo nel calcio c’è poca riconoscenza, a Napoli hanno perso di vista il valore umano di Giovanni. Mai una parola fuori luogo, è il capitano perfetto! La Juve? Lo dico da tifoso del Toro: è giusto pararsi il culo in una situazione simile…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ezio Rossi, ex calciatore del Torino ed ex allenatore di Giovanni Di Lorenzo al Cuneo: “Nel giro di poco tempo Giovanni è passato da incedibile a vita, a trovarsi a rischio di essere scaricato. Purtroppo nel calcio la memoria è cortissima e non c’è riconoscenza. Giovanni è un ragazzo serio, non ho mai letto una sua parola fuori posto. Evidentemente a Napoli hanno perso di vista il valore umano di questo ragazzo, oltre che quello tecnico. Le critiche al suo carattere? Mi viene da ridere. Giovanni è il capitano perfetto. Quelli che sbraitano e si agitano, spesso non contano nulla nello spogliatoio. Lui è il capitano vero, che dà l’esempio ai compagni e che la fascia se la guadagna ogni giorno. Tutta la squadra ha fatto disastri, non solo Giovanni. Di Lorenzo non è un personaggio divisivo, sarà successo qualcosa nello spogliatoio per reagire così. Tante piccole cose che, magari, sommate avranno portato a questa situazione. Giovanni avrà assorbito e incassato fino ad esplodere. I tre cambi di allenatore e porterebbero chiunque ad esasperarsi in una certa maniera. Di Lorenzo alla Juventus? Più che avvicinarsi lui, si sarà avvicinata la Juve vista la situazione. Giovanni non è uno che si rimangia la parola data, ma è chiaro che nel calcio moderno c’è bisogno di avere sempre il culo parato… E lo dico da tifoso del Toro… Anche se arriva la Juve in una situazione simile, devi ascoltarla. Poi è il Napoli che lo sta scaricando nel caso, non viceversa. Ai tifosi non farà piacere, ma il calcio moderno ormai è questo”.

Iezzo: “Non credo che Di Lorenzo vuole andar via per qualche fischio ricevuto, c’è qualcosa dietro che non sappiamo. Prossimo portiere? Riconfermerei Meret-Gollini”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gennaro Iezzo, allenatore ed ex Napoli: “La situazione Di Lorenzo fa strano a tutti. È un calciatore che è sempre stato osannato dalla piazza e ora sembra essersi incrinato il rapporto. Speriamo di rivederlo in azzurro anche il prossimo anno. Evidentemente ci sarà qualcosa dietro che non conosciamo, ma che sarà pesante nelle scelte e nelle volontà del ragazzo. Di Lorenzo non è un ragazzino, è un calciatore esperto. Non credo che uno come lui vorrà andar via solo per qualche fischio… Conte può convincerlo, ma non è detto che riuscirà comunque a fargli cambiare idea. Il club è forte di un contratto lungo, quindi si sente sicuro. Ora Di Lorenzo fa bene a parlare poco e a concentrarsi solo sull’Europeo, altrimenti rischia di compromettere la propria serenità in campo. Poi se vuole restare, deve farlo convinto di quello che fa: avere un separato in casa è una situazione pesante da vivere nello spogliatoio. Prossimo portiere del Napoli? Contini ha bisogno di giocare, così come Caprile. Non ha senso tenerli qui da secondi e non dar loro continuità alle spalle di Meret. Riconfermerei Meret-Gollini anche il prossimo anno”.

Sky Sport, Cilli: “Conte ha chiesto subito di intervenire in difesa. Buongiorno priorità assoluta, Hermoso colpo pazzesco. Di Lorenzo-Napoli è ancora apertissima! Dovbyk all’altezza di Lukaku e Zirkzee…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luca Cilli, giornalista di Sky Sport: “Senza cedere Osimhen è difficile fare operazioni in attacco per il Napoli. Conte però ha chiesto subito di intervenire in difesa, perché è dove serve più aiuto e servono più uomini. Il Napoli passerà alla linea a tre e le prime operazioni saranno impostate a questa missione. Buongiorno è la priorità assoluta di Conte, che lo vuole con sé ancor prima della firma col Napoli. Ovunque sarebbe andato, lo avrebbe inseguito comunque. Buongiorno è un top player e il Napoli fa bene ad inseguirlo. Poi c’è Hermoso, che a zero sarebbe un colpo pazzesco: ha esperienza ed è ancora giovane, sa giocare in più moduli e ha tantissimo da dare. Le parti sono un po’ distante, il Napoli offre poco di ingaggio, ma le parti hanno la volontà di provarci comunque. Napoli ostaggio di Osimhen? È un grande attaccante, un top club si farà avanti. Il suo ultimo anno è stato imbarazzante per atteggiamento, ma il suo talento non si discute. Se poi vorrà cambiare idea, sarà come un nuovo acquisto per il Napoli. Il nuovo attaccante? Conte vuole Lukaku, ma c’è anche Dovbyk: è all’altezza di uno come Romelu o di Zirkzee, per quanto il suo nome rubi meno l’occhio rispetto agli altri. Di Lorenzo? È una partita tutta aperta, anche se spiace per il clima che si è creato attorno al giocatore. C’è un contratto in essere ed è ancora bello lungo, poi Conte lo ritiene incedibile. Basta venirsi incontro e capirsi, spero per il Napoli che il problema si risolva”.

