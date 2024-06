EURO 2024- Kvaratskhelia battuto, con la sua Georgia, dalla Turchia di Montella per 1 a 3, la stella azzurra non ha brillato

Debutto amaro ad Euro 2024 per l’attaccante azzurro Kwicha Kvaratskhelia, battuto con la sua nazionale, dalla Turchia del tecnico italiano Vincenzo Montella, per 1 a 3. In verità, la stella del Napoli non ha brillato, il georgiano è rimasto in campo per tutta la partita, terminata al 97esimo. Nei minuti finali, assalto della Georgia alla porta turca con Kvaratskhelia esterno largo e due punte centrali per provare a rimontare, cosa che non è riuscita anche perchè la dea bendata ha negato il gol del pari, mandando un pallone sul palo. Dal possibile 2 a 2, grazie ad un micidiale cntropiede, i turchi sono andati in gol, per il 3 a 1 che ha chiuso il match. Nell’altro incontro disputato ieri, sera il Portogallo ha sconfitto la Repubblica Ceca per 2 a 1, con rete vincente dell’attaccante, figlio d’arte, Conceicao, nel recupero.