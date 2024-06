Pre – campionato azzurro – Il Napoli, nel ritiro di Dimaro, disputerà due amichevoli, mentre in Abruzzo sfide contro l’Adana, il Brest e il Girona

Tra una ventina di giorni, la squadra azzurra di Antonio Conte andrà in ritiro, come avviene da anni, in Trentino, nella Val di Sole, a Dimaro, precisamente dall’11 al 21 del mese prossimo, per poi trasferirsi, il giorno 25 luglio in Abruzzo, a Castel di Sangro, dove soggiornerà fino al 9 di agosto. Tuttavia, prima dei due ritiri, i giocatori si raduneranno al Centro sportivo di Castel Volturno. A Dimaro Folgarida gli azzurri giocheranno solo due amichevoli, una con una squadra locale e l’altra contro una formazione di B. Nella seconda fase, invece, il Napoli disputerà tre amichevoli, incontrando, in ordine, l’Adana, il 28, il Brest, a fine luglio ed infine il Girona, il giorno 3 del mese seguente. Successivamente, ci sarà il debutto, in Coppa Italia, il 10 di agosto, al Maradona. Si prevede una vera e propria invasione azzurra sia in Trentino che in Abruzzo, visto l’entusiasmo dei tifosi napoletani per l’arrivo del tecnico ex ct dell’Italia.