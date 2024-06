Euro 2024 – Vigilia di Spagna vs Italia, Spalletti confermerà la stessa formazione che ha battuto l’Albania?

Secondo un vecchio detto, squadra che vince non si tocca. Domani, l’Italia, a Gelsenkirchen, giocherà la sua seconda partita del girone di qualificazione agli ottavi di Euro 2024 e l’ex allenatore del Napoli, Spalletti, oggi alla guida della nazionale azzurra, sembra voler confermare, in toto, la formazione vincitrice, nella gara d’esordio, contro l’Albania, di sabato scorso. Tra poco, ne sapremo di più, dopo aver acoltato il nostro commissario tecnico nella conferenza stampa della vigilia. Per la cronaca, l’Italia scenderà in campo con la maglia bianca, mentre le furie rosse spagnole indosseranno la loro classica maglietta di sempre. Ovviamente la partita contro gli iberici rappresenta un test molto probante per vedere se gli azzurri possono dire la loro in questa competizione, per difendere a denti stretti il trofeo vinto solo tre anni fa in terra britannica.