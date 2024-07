Mercato – Il Napoli riduce il prezzo della clausola di Osimhen e il Chelsea torna alla carica per l’attaccante nigeriano

Importanti novità sul “caso” Osimhen. Sembrebbe, come ha scritto il quotidiano britannico “The Telegraph” che il Napoli abbia abbassato il prezzo della clausola rescissoria del bomber nigeriano da 130 a 100 milioni tondi, per richiamare l’interesse di grandi club europei che non erano disposti a sobbarcarsi l’ingente somma iniziale. E’ arcinoto che Victor Osimhen, preferirebbe giocare nella Premier League inglese, a suo parere, il maggiore campionato del vecchio continente. Dopo questa decisione della società partenopea, il Chelsea si è rifatto avanti per sferrare l’affondo decisivo per accaparrarsi il numero 9 azzurro, anticipando la concorrenza, anche perché il club londinese non è riuscito ad acquistare i vari Jhon Duran dell’Aston Villa e Samu Omorodion dell’Atletico Madrid che erano nel mirino. I Blues, pertanto, stanno pensando seriamente di puntare su Osimhen per rinforzare l’attacco. Ora, appare certa la cessione del bomber ex Lille.