Campionato serie A Enilive 24/25 – Primo Big match, allo Stadium di Torino, contro la Juventus, alla quinta giornata

Il calendario degli azzurri per le prime tredici giornate di setie A che, da quest’anno, non avrà più, come sponsor la Tim ma Eni. Dopo quattro turni, in cui, sulla carta, il Napoli non avrà match di cartello, alla quinta, troverà,invece, la Juventus di Thiago Motta, gara che si giocherà in trasferta allo Stadium di Torino, tra il 21 e il 22 settembre prossimo. La Lega stabilirà, in seguito, il giorno e l’ora precisa. Dopodichè, altre quattro gare non proibitive contro Monza e Como, a Fuorigrotta, Empoli fuori casa ed ancora al Maradona con di fronte il Lecce, per poi arrivare ad un vero tour de force di partite molto difficili dove inconterà,in sequenza, il Milan , a San Siro, l’Atalanta tra le mura amiche, l’Inter , ancora a Milano ed infine la Roma davanti ai propri tifosi.