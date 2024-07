Mercato – Il danese Lindstrom andrà all’Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto, Ostigard al Rennes

Il direttore sportivo del Napoli Manna sta lavorando, attualmente, sulle cessioni ed, a quanto pare, ha piazzato il danese Jesper Lindstrom in Premier League, all’Everton. Il giocatore approderà in Inghilterra con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo la deludente stagione dell’esterno di attacco, la dirigenza partenopea ha deciso di disfarsene. A breve, il calciatore si sottoporrà alle visite mediche per concludere l’operazione in uscita. Alla società di De Laurentiis andranno 3 milioni per il prestito oneroso e 22 l’anno prossimo, in caso di riscatto da parte del club britannico. Anche il difensore norvegese Leo Ostigard è sul piede di partenza, infatti l’ex Genoa è tornato sui suoi passi, accettando la proposta del club transalpino del Rennes, col quale il Napoli ha raggiunto un accordo sulla base di 7 milioni di euro. Malgrado questa cessione Manna non cercherà, sul mercato un sostituto, vista l’abbondanza di difensori in rosa. Pertanto, la squadra si completerà con il probabile arrivo di Romelu Lukaku, appena Victor Osimhen sarà ceduto.