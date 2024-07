Franco Porzio “in bocca al lupo per parigi 2024, record di medaglie per l’Italia”

Alla vigilia di Parigi 2024, il campione olimpico e Presidente AcquaChiara Franco Porzio svela i segreti da medaglia lanciando un appello per lo sport popolare:

” L’Olimpiade Parigi 2024 è una delle Olimpiadi più importanti per lo sport italiano. A tre anni dagli ultimi giochi credo ci siano le potenzialità per portare a casa più medaglie, quindi fare il record in medaglie della storia dello sport italiano.

Ci sono potenzialmente, sia negli sport di squadra che negli sport individuali, tanti ragazzi, tanti atleti che possono andare a medaglia. Ovviamente le Olimpiadi sono un punto importante per un atleta, perché coronano tanti anni di sacrifici, tanti anni di passione, di ambizione, di obiettivi, e quindi diventa poi il punto più alto della storia di un atleta.

Io sono sempre del parere che ci siano due Olimpiadi. Un’Olimpiade è quella che tu, dopo tanti anni di sacrifici e di lavoro, arrivi a disputare cioè partecipi, e questa è un’Olimpiade. L’altra Olimpiade è quella che tu vai per vincere una medaglia, per vincere l’oro. E questo ti cambia per sempre la vita. Ovviamente sono due situazioni diverse, anche perché quando vai per vincere la pressione psicologica è enorme. L’attenzione è quella che fa la differenza, e quindi io penso che noi abbiamo delle potenzialità enormi come Italia per vincere le medaglie. A Barcellona per il settebello è stata l’attenzione ad ogni dettaglio a fare la differenza. Siamo riusciti ad imporci in primo luogo con la testa e poi con la preparazione tecnica ed atletica.

Le medaglie sono poche, non tutti possono vincere. Ma sono un impulso forte per far fare tanta attività sportiva per i giovani che possono imitare e emulare i grandi atleti e i grandi vincitori di medaglie.

Però voglio anche dire che non esiste solo lo sport di vertice, in questo caso è un’Olimpiade, ma lo sport di vertice serve anche allo sport di base per far fare tanto sport ai giovani. Il mio augurio va a tutti i dirigenti tecnici e atleti che possono dare grandi soddisfazioni alla nostra Italia, perché noi in questi momenti siamo tifosi ed orgogliosi di essere italiani. Le vittorie sono un grande stimolo anche per moltiplicare le strutture e le occasioni di fare sport per tutti. Lo sport deve stare sempre al centro dell’attenzione politica, sociale, educativa, economica. È il miglior antidoto alle malattie, al disagio, alla violenza. Un incoraggiamento speciale a tutti gli atleti e le atlete campani ed un abbraccio forte ai protagonisti degli sport meno conosciuti che meritano un applauso ancora più forte”.