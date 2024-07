Troise, Galliani, Dionigi, Del Genio, Martino, Perinetti, Giuffredi, Verna, Taormina, Santacroce a Kiss Kiss Napoli

Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ostigard al Rennes è fatta, il Napoli incasserà circa 7 mln. Osimhen? Il Napoli guarda anche all’Arabia rispetto al PSG, il giocatore finchè non viene ceduto si allenerà coi compagni. Gaetano? La settimana prossima può essere decisiva per il suo passaggio a Cagliari, i rossoblù sono disposti ad arrivare anche a 10 mln inclusi i bonus. E’ stato scelto di mandarlo via perchè nel suo ruolo ce ne sono tanti, ha ventiquattro anni e non può più andar via in prestito. Rinnovo Kvaratskhelia? E’ un tema importante, l’accordo non è stato trovato ancora ma si può trovare nelle prossime settimane. L’anno scorso eravamo attenti ai momenti di Calenda, quest’anno staremo attenti ai movimenti di Jugeli. La questione è che Kvaratskhelia resterà a Napoli, deciderà se restare con lo stesso ingaggio o con un ingaggio superiore. Ngonge e Politano? Politano resta sicuro, se poi arrivasse una buona proposta per Ngonge il Napoli potrebbe valutarla. Con le partenze di Lindstrom e Gaetano potrebbe arrivare un rinforzo in attacco. Brescianini si farà se andrà via Cajuste. Lukaku? Il Chelsea vuole liberarsene a titolo definitivo ed il Napoli è aperto a questa soluzione”.

Gianluca Galliani, dirigente sportivo e figlio di Adriano, direttore generale del Monza, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Brescianini ha sempre fatto intravedere qualità importanti e quest’anno sono sbocciate. E’ un ragazzo interessante, è un professionista serio e da noi s’è sempre comportato benissimo. Tra gli italiani è tra i profili più interessanti. Sarà il campo a dire se sarà un calciatore da Napoli, il livello della rosa azzurra è sempre molto alto. Conte? Lo stimo molto, chiede tanto ai giocatori ma dà tanto ed ha valorizzato tanti calciatori. Monza? L’obiettivo nostro è di giocare alla pari con tutte, anche con le big. E’ sempre difficile confermarsi, sarà una stagione importante e staremo a vedere. In ritiro tutti hanno lavorato bene, il clima è buonissimo, ma sarà sempre il campo a parlare”.

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Brescianini, prima di venire a Cosenza con me, veniva da annate altalenati. Fu una mia richiesta, lo visionai e capì che poteva essere un giocatore importante. Fece un campionato strepitoso a Cosenza, è un ragazzo che ha delle qualità tecniche, fisiche ed umane incredibili. Sta venendo fuori nel tempo, è il classico giocatore che andava aspettato e se lo prende il Napoli fa un grande acquisto. Nel centrocampo può ricoprire tanti ruoli, fa il mediano a due, la mezz’ala di inserimento e fa anche il play davanti la difesa, ha un grandissimo sinistro. Pur avendo un’ottima stazza fisica deve migliorare nel colpo di testa e se lo facesse diventerebbe un giocatore completo, di livello molto alto. Lukaku per Osimhen? Lukaku è funzionale per Conte, non so se farà meglio di Osimhen, ma per il tecnico è fondamentale. Era chiaro che Conte puntasse su un suo uomo, è il terminale offensivo perfetto per il suo modulo di gioco. E’ meno giovane di Osimhen, ma ciò che importa è che sia funzionale all’idea di calcio dell’allenatore”.

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La presenza di Osimhen a Castel di Sangro? Sarà un ritiro e vedremo qualche volto nuovo, ma ci saranno diverse partenze. Osimhen è qui perchè è un tesserato e non è stato ceduto, ma questo allunga i tempi dell’arrivo di Lukaku. E’ solo un piccolo intoppo, ma è meglio risolverla quanto prima. La difesa? Bisogna capire chi sarà il centrale di sinistra, ci sono Natan e Juan Jesus più Olivera. Sono tre punti interrogativi, ma a destra ci sono più certezze. Io vorrei prima sapere cosa pensa Conte ed il suo staff di Olivera e Di Lorenzo braccetti, poi capiremo se il mercato è chiuso. Brescianini? Buon giocatore e dovrebbe arrivare al posto di Gaetano. Ha qualcosa in meno di Gaetano dal punto di vista tecnico, ma è superiore dal punto di vista fisico. Non me la sento di dire che Brescianini sia più forte di Gaetano, ma Conte crede che Brescianini sia più adatto al suo calcio. Quest’anno ha fatto il trequartista alle spalle della prima punta o il centrocampista centrale, un po’ come ha fatto Folorunsho. Gilmour? Non credo arrivi pure lui se arriva Brescianini, anche se lo scozzese mi piace molto”.

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Per il momento non arrivano notizie di un certo tipo da Parigi, il PSG deve vendere una delle due punte per prendere il nigeriano e quando si sbloccherà questa trattativa si sbloccheranno anche le altre. Lukaku? Penso che per la gara di Coppa Italia sia arrivato, credo si tratti di qualche giorno e poi Osimhen partirà credo per Parigi. Il problema non sarà il Modena, ma il problema è arrivare pronti alla prima di campionato. Conte ha aspettato l’arrivo di tutti nazionali per decidere dove il Napoli dovrà intervenire. Con questa squadra si potrebbe giocare con una difesa a quattro, ma Conte pensa alla difesa a tre e servirebbe un altro difensore più affidabile sul centro sinistra”.

Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell’Avellino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte ed il Napoli? Conte ha sposato questa causa con molto entusiasmo, è un meridionalista e vuol far bene. Gli stanno costruendo la squadra, ma Conte sa che i tempi del mercato si stanno allungando ed aspetterà il momento giusto per piazzare qualche altro colpo. L’Inter ha il vantaggio di avere una squadra super collaudata, è una società che dev’essere considerata la favorita. Quando Conte andò alla Juventus, Sabatini alla Roma e Galliani al Milan mi chiesero quanto potesse essere pericoloso Conte alla Juventus senza coppe. Io gli risposi che avrebbe vinto il campionato, loro risero, ma la mia profezia fu giusta. Il Napoli sono certo che sarà molto competitivo”.

Mario Giuffredi, agente di Gaetano, Di Lorenzo, Politano, Mario Rui e Folorunsho, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gaetano? Non c’è una squadra dove oggi è in procinto di andare, da pochi giorni abbiamo saputo qual è la scelta del mister e stiamo lavorando per dare una definizione di una possibile destinazione. Di Lorenzo e l’aumento di ingaggio? Non devo più aggiungere nulla, ho parlato in conferenza. Lo ha detto Lo Monaco? Non sono abituato a rispondere alle dichiarazioni degli altri, ognuno ha il suo pensiero ma dovrebbe essere espresso solo a conoscenza dei fatti. Lo Monaco parla a vanvera in qualsiasi intervento che fa, lui si dovrebbe vergognare perchè dice cose che non sa. Alla sua età non dovrebbe esprimersi sulla mia persona, sono lo stesso che per mesi l’ha chiamato per un appuntamento. Venne a piangere da me, in un ristorante di Torre del Greco, per lavorare. Mi vergognerei perchè alla sua età piangere per lavorare non è bello, soprattutto se poi ha certi comportamenti. Se il calcio ha messo da parte questi personaggi da più di dieci anni un motivo c’è. Lo Monaco per avere visibilità deve parlare di Mario Giuffredi, io mi prendo le mie responsabilità di ciò che dico”.



Carlo Verna, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Non avrei sperato che addirittura andasse a Castel di Sangro. Se la vicenda non si conclude sarà un problema, sembrava scontato che il calciatore andasse via al prezzo della clausola rescissoria. Il fatto che la vicenda sia bloccata non è una buona notizia per il Napoli, se restasse però la squadra sarebbe più forte ovviamente. Sto leggendo di ipotesi di moduli diversi che potrebbe proporre Conte, ma il Napoli deve completare il mercato. Più che il reparto arretrato, mi preoccupa di capire cosa accadrà tra centrocampo e attacco. Lukaku, Osimhen, tutto ruota intorno a loro. Fin’ora le cose sono state fatte bene, lo staff è stato rinforzato e poi è stata sistemata la difesa. Coppa Italia? Consentirà a Conte di fare dei test più validi in vista del campionato”.

Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen andrà via, è solo una questione di tempo. Va trovata l’intesa tra il Napoli ed il PSG, la strada è quella. E’ uno degli attaccanti che siano stati in Italia negli ultimi anni, ma le strade del Napoli e di Osimhen si stanno separando e questo è stato accettato anche da Conte. Non sono sicuro che arriverà Lukaku, c’è ancora qualcosa da sistemare tra Napoli e Chelsea. Le trattative sono tutte partite a scacchi tra le volontà dei calciatori, ma il prezzo del trasferimento dev’essere quello giusto. Il Napoli ha preso il più forte difensore italiano, tra Buongiorno e Calafiori scelgo sempre il primo. Solitamente il Napoli prima vende e poi compra, invece ora c’è sovrabbondanza in difesa. Brescianini per Gaetano? Spero che Gaetano vada via a titolo definitivo, è un signor calciatore. Ci sta che non rientri nei piani di Conte. Sembra che il Napoli stia accelerando per Brescianini, i rapporti col Frosinone sono idilliaci”.

Fabiano Santacroce, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli vuole ancora un difensore al di là del tweet della società. Prima dev’essere fatta un’uscita e poi può arrivare qualcun’altro. L’anno scorso s’è sentita la mancanza di Kim, ma anche con Kim si sarebbe faticato l’anno scorso. Conte sta lavorando tanto a livello tattico, sta cercando di far capire quali sono i movimenti giusti. Buongiorno? E’ il colpo di mercato che più m’è piaciuto, può ancora crescere e sa già come lavora Conte perchè ha lavorato con allenatori simili. Ostigard? Non ha mai avuto grandi occasioni per mettersi in mostra, ogni volta che ha giocato non è mai riuscito ad esprimersi con continuità. Aveva ottime potenzialità per fare bene. Natan? Lo cederei in prestito perchè è un altro che è stato sfruttato pochissimo. I giovani devono giocare per crescere, spero che lo cedano per poi ritrovarlo l’anno prossimo”.