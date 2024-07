Antonio Petrazzuolo, Antonio Corbo, Gigi Pavarese, Maurizio de Giovanni, Antonio Benarrivo, Mimmo Malfitano 

NM LIVE – Antonio Corbo: “Con Conte, Osimhen può tornare ad alti livelli e aumentare il suo valore”

ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica: "La questione Osimhen? Sembra strano sia un tema di primo piano soltanto adesso. I fatti sono ben chiari, Victor aveva un patto con il Napoli, ma fino a prova contraria è comunque un calciatore degli azzurri. Non capisco la manovra comunicativa che fa sembrare che l'obiettivo vero è Lukaku, un 31enne, e il calciatore da svendere è Osimhen, un 26enne che dopo Haaland è la punta più incisiva del mondo. Il nigeriano ha mostrato il suo valore grazie allo Scudetto vinto. Penso che i campionati si vincono con due forze, quelle della tecnica e della strategia economica. Quando il Napoli ha vinto lo Scudetto, c'è stata una società che ha fatto bene e un'allenatore che ha gestito bene, in questo momento bisogna capire perché c'è l'esigenza di prendere Lukaku piuttosto che tenere Osimhen che facendo un campionato con un mago della tecnica e della preparazione come Conte, non possa portare il Napoli a un nuovo trionfo e aumentare ulteriormente il suo valore di mercato. Se ho notato un cambio di registro nella vicenda relativa a Giovanni Di Lorenzo? Porte aperte a giocatori di buona volontà, porte chiuse a chi ha contribuito al disastro dello scorso anno. Gaetano? Ha fatto bene con il Cagliari, se i sardi insistono a prenderlo e il Napoli non ci crede troppo, allora è giusto che vada via".

NM LIVE – Gigi Pavarese: “Berardi eleverebbe il tasso tecnico del Napoli di Conte”

GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli: "Da tifoso spero che Osimhen resti, da uomo di calcio, invece, mi incuriosisce questa calma piatta da parte del Napoli. Credo che De Laurentiis abbia previsto un piano B in caso di mancata cessione, magari anche con un possibile abbassamento della clausola rescissoria nella prossima stagione. Chissà se possa addirittura arrivare Lukaku e cedere Osimhen la prossima stagione, sacrificando Giovanni Simeone. Il Napoli ha un solo obiettivo, il campionato quindi si dovrà fare di tutto per avere una rosa competitiva. C'è anche la Coppa Italia che è un obiettivo importante, ma ovviamente preferisco il campionato. Io credo che ci siamo per la corsa Scudetto, saranno tre squadre che lotteranno per la vittoria. Nell'economia del gioco di Conte, più esterni offensivi ci sono, meglio è, quindi poter mettere a disposizione del tecnico un buon numero di giocatori dello stesso livello sarebbe veramente interessante. Alle spalle di Politano e Kvara c'è Zerbin, che è un giovane interessante, ma un calciatore come Berardi eleverebbe ancor di più il tasso tecnico di questa squadra. Bisogna mettere in condizione Conte di non dormire la notte perché preso dai dubbi su chi possa effettivamente giocare. Il Napoli si sta muovendo non bene, benissimo, ma mi auguro che su Gaetano ci pensino perché è un calciatore di rilievo che può ricoprire molti ruoli del centrocampo".

NM LIVE – Maurizio de Giovanni: “Osimhen-PSG? L’affare si sbloccherà quando i parigini venderanno una delle punte in uscita”

MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: "Koopmeiners sarebbe un ottimo calciatore, ma non so se dal punto di vista tattico riuscirebbe a inserirsi nel Napoli perché togliere un posto a Lobotka o Anguissa, così come Kvara e Politano, sembra difficile. Sugli esterni ho sentito anche il nome di David Neres, quindi non mi sembra che l'olandese dell'Atalanta sia una priorità assoluta del Napoli. Le parole dell'agente di Di Lorenzo? Conte è la Champions, è garanzia di visibilità e di importanza di progetto che unita a una piazza fortemente calorosa e una solidità economica e finanziaria della società rende appetibile gli azzurri. Certo, la Champions è importante, basta vedere Osimhen che ha come priorità quella di tornare a giocare nella più importante competizione europea. Lukaku? Bisogna capire cosa sta succedendo adesso, fossi stato in Romelu, aspettare nell'incertezza è strano, ma se invece stiamo aspettando qualcosa che è certo allora va bene attendere. Il problema è che il PSG deve vendere almeno una delle sue due punte e appena riuscirà a vendere Ramos o Kolo Muani, allora si rivolgerà al Napoli per acquistare Osimhen. Il Chelsea che decide di dare 80 milioni di euro + Lukaku mi sembra difficile, così come pensare che Victor possa effettivamente accettare una squadra di Premier League che non gioca la Champions. A mio avviso, la situazione si risolverà anche perché nello schema di gioco di Antonio Conte c'è Lukaku, mentre tenere Osimhen potrebbe creare alcuni problemi, sia economici, sia di spogliatoio. Bisogna attendere l'effetto domino che arriverà dalla cessione di una punta del PSG".

NM LIVE – Mimmo Malfitano: “Per il Napoli sognerei un centrocampista di grande qualità come Kroos”

MIMMO MALFITANO, giornalista: "Conte vuole arrivare alla Coppa Italia con l'organico già al completo, specialmente nella parte più importante, ovvero l'attacco dove bisognerà capire chi sarà la punta. Ho l'impressione che ci sarà una accelerata per definire il futuro di Osimhen per poi andare dritti su Lukaku. I giochi sembrano abbastanza chiari, ciò che non è chiaro è quanto De Laurentiis è disposto ad accettare. Bisognerà trovare un compromesso. Mi aspetto un centrocampista dal mercato, batto molto sul fatto che il Napoli ha bisogno di qualità. Lobotka e Anguissa sono buoni giocatori ma, per me, non hanno la qualità di un calciatore "alla Pirlo", non saprei neanche indicare chi è il profilo migliore da puntare, ma credo in chi lavora sul mercato e sicuramente arriverà un calciatore dalle giuste caratteristiche. Sognerei un Toni Kroos, gli chiederei se fosse disposto a ripensare alla sua idea di ritirarsi per fargli fare un anno in Italia da noi. Raspadori? Non mi fa impazzire, anche perché non saprei dove potrebbe giocare. Non sono un fan dei calciatori ibridi, Raspadori ha fatto anche buone partite con il Napoli, ma non è mai stato al centro del progetto. Vorrei capire i procuratori per conto di chi parlano. Alcune uscite sono stomachevoli perché si capisce che spesso parlano per fare l'interesse proprio e del calciatore e ottenere più soldi".

NM LIVE – Antonio Benarrivo: “Conte è un mister carismatico, pretende molto dai suoi calciatori”

ANTONIO BENARRIVO, ex difensore italiano: "Conte è una persona carismatica e un mister che pretende molto dai suoi calciatori, specie negli allenamenti. Lui, da questo punto di vista, è un martello perché più ti alleni bene e meglio giochi. Secondo me, il Napoli con lui non poteva fare scelta migliore. Penso che se Antonio ha accettato Napoli è perché ha avuto delle garanzie, lui lotterà per arrivare al massimo risultato ed è conscio di far parte di una grandissima piazza con dei tifosi che sono i numeri uno in Italia, se non in Europa. Sicuramente bisognerà di gran lunga fare meglio dello scorso anno. Vedrei bene Lukaku al Napoli perché Conte lo conosce molto bene. E' chiaro che Romelu sarà la prima scelta degli azzurri in caso di uscita di Victor Osimhen".

NM LIVE – Petrazzuolo: “La telenovela Lukaku-Osimhen continua, ma intanto Victor è in ritiro con il Napoli, le ultime sul calciomercato azzurro”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: "Il Napoli è arrivato a Rivisondoli dando ufficialmente il via all'avventura abruzzese a Castel di Sangro. Siamo curiosi di capire come si svilupperà questa nuova fase di ritiro che comprenderà anche i calciatori tornati dagli impegni nazionali. Tra l'altro, si registrano grandi sorrisi sia nel gruppo squadra, che nei tifosi che hanno grande curiosità nel vedere all'opera la squadra di Conte. La telenovela Lukaku-Osimhen continua, ma probabilmente ci sarà una deadline perché Conte vuole sapere il prima possibile chi sarà l'attaccante di riferimento della rosa. Ad oggi Victor è un calciatore del Napoli e prosegue la preparazione del ragazzo per l'inizio della stagione. La problematica è la distanza tra domanda e offerta, sia per quanto riguarda la valutazione, sia le offerte di stipendio per Osimhen che non soddisfano le richieste del calciatore. Il Napoli può abbassare le pretese fino a 100 milioni ma non di meno. Tra i vari nomi, dico che potrebbero interessare alla società azzurra Amrabat e Berardi. Non ci sono trattative, ma vedremo. Su Gaetano c'è il Cagliari, ma la distanza tra domanda e offerta attualmente è tanta. Oltre Brescianini, c'è anche Gilmour tra i nomi in lista del Napoli, con Cajuste che potrebbe andar via. Ostigard può andare al Rennes per 7 milioni, mentre Lindstrom andrà all'Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Chiesa aveva dato un gradimento per Roma e Napoli, ma adesso piace molto al Tottenham".