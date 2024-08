Coppa Italia-Benevento – Taranto, Auteri: “Avremmo preferito incontrare una squadra senza problemi”

In vista del match valido per il primo turno di Coppa Italia di serie C tra Benevento e Taranto, alla vigilia della gara, per quello che può essere il giudizio del “calcio d’ agosto”, Auteri ha rilasciato alcune considerazioni sul match di domani sera:

“I problemi societari del Taranto mi rammaricano. Avremmo preferito incontrare una squadra al completo, senza problemi, ma è inutile entrare nelle vicende altrui. Per quanto ci riguarda abbiamo fatto un buon lavoro.

Nardi ha avuto dei problemi. Inizialmente sembrava una cosa seria. Per domani non è disponibile. Nei prossimi giorni ne sapremo di più. C’è un giovane che ha fatto bene altrove. A mio avviso può sostituirlo. Si tratta di Prisco, ma ci sono anche altri calciatori che possono adattarsi come Talia e Pinardi.

Non ci sarà mai una formazione tipo. Domani scenderà in campo chi sta meglio. Sarà sempre così. Ognuno dovrà guadagnarsi la propria credibilità attraverso il lavoro.

Simonetti ha valori fisici da vero atleta. Gli basterà poco per rimettersi al pari degli altri. Con lui abbiamo improntato un lavoro di cautela. La prossima settimana lavorerà con noi.

Vedremo chi avrà voglia di seguire il nostro percorso. Non ho mai abbandonato nessuno. Le mie braccia sono sempre aperte.

Per quanto riguarda chi sarà il capitano, ci sono giocatori come Berra, Capellini, Meccariello e Manfredini che dal punto di vista della professionalità e dell’ attaccamento hanno i requisiti giusti.

A parte qualche piccolo intoppo sono soddisfatto del percorso di lavoro che abbiamo fatto. La squadra ha una sua identità. Naturalmente il campionato è un’ altra cosa e vanno fatti passi avanti.

Viscardi ha delle qualità importanti e può giocare in una difesa a tre o a quattro.

In attacco ci sono stati gli arrivi di Lamesta e Manconi e poi c’è Lanini che ha lavorato bene. Mi aspetto tanto anche da Starita. Perlingieri ha qualità importanti. Non so se faremo qualcosa sul mercato. Ci saranno delle valutazioni ma c’è tempo.

In porta Manfredini ci dà grande sicurezza. Nunziante è un 2007 e ha qualità importanti. L’ intenzione è quella di valutare le risorse del settore giovanile”.