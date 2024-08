Le probabili formazioni e le possibili scelte dei due allenatori per Verona-Napoli

Pronti, partenza…via! Riparte la Serie A, e le squadre del nostro campionato si preparano a tornare in campo.

Il Verona, così come il Napoli, ha vissuto un’estate di preparazione particolarmente serrata. In più, entrambe le formazioni sono anche già scese in campo in Coppa Italia: i gialloblù di Zanetti sono usciti contro il Cesena. Mentre la nuova squadra di Antonio Conte è passata imponendosi solo ai rigori contro il Modena.

Ora Verona e Napoli si preparano al loro esordio in campionato, ed è bene dare uno sguardo alle probabili formazioni e le possibili scelte dei due allenatori in vista della prima giornata di Serie A.

Le possibili scelte di Zanetti e Conte

La squadra di Zanetti vorrà subito rifarsi dopo essere usciti in Coppa Italia contro il Cesena. Per l’esordio in campionato, i gialloblù dovrebbero schierarsi in campo con un 4-2-3-1. Tra i pali il solito Montipò a difesa della porta del Verona, a condurre una linea di difesa formata da Coppola e Dawidowicz per le vie centrali. Tchatchoua e il nuovo acquisto Frese nel ruolo di terzini di spinta. Dani Silva e Duda la possibile coppia sulla mediana, in supporto della metà campo formata da Suslov, Harroui e Lazovic. In attacco il ballottaggio resta aperto, con uno tra Mosquera e Tengsted a illuminare l’offensiva gialloblù. Col primo che parte leggermente favorito, nonostante il danese abbia già segnato nel match di Coppa Italia.

Conte, invece, dovrebbe scegliere un 3-4-2-1. Meret il confermatissimo per la porta azzurra, mentre Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno sembrano i favoriti per formare la linea di difesa. Uno tra Mazzocchi e Olivera come esterno di destra, a supporto di Spinazzola dall’altro lato e Anguissa e Lobotka per le vie centrali. Raspadori la possibile punta titolare, supportato alle spalle da Politano, da un lato, e da Kvaratskhelia, dall’altro.





Le probabili formazioni di Verona-Napoli

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese; Dani Silva, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Mosquera. Allenatore: Zanetti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. Allenatore: Conte.