Coppa Italia serie C, Benevento – Potenza 1-2: Stregoni eliminati

Il Benevento scende in campo nel secondo turno della Coppa Italia di serie C per affrontare il Potenza di mister Pietro De Giorgio. Ospiti senza particolari problemi di formazione.

Nella Strega il tecnico Auteri testa la condizione di Tosca e manda in campo: Nunziante in porta. Berra, Meccariello, Tosca, Viscardi in difesa. Pinato, Prisco, Talia a centrocampo. Lamesta, Manconi, Lanini in attacco. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Ciurleo, Sena, Benedetti, Veltri, Acampora, Viviani, Simonetti, Perlingieri, Sorrentino, Starita.

Potenza che risponde con Cucchietti tra i pali. Novella, Sciacca, Verrengia, Burgio in difesa. Castorani, Felippe, Erradi a centrocampo. D’Auria, Caturano, Di Grazia in avanti. A disposizione: Galiano, Galletta, Landi, Rillo, Sbraga, Riggio, Ghisolfi, Ferro, Firenze, Mazzocchi, Rossetti, Schimmenti, Vilardi.

Arbitra il signor Restaldo Gabriele

La gara

La sblocca subito il Benevento: dopo appena 30′ secondi è il giovane Prisco che in area di rigore è lesto a mettere il pallone in rete. Al 7′ è il Potenza a sfiorare il pari con una conclusione di Caturano che sfiora l’ incrocio dei pali. Al 10′ il Benevento sostituisce Meccariello per infortunio. Al suo posto entra Veltri. Pareggia il Potenza con D’ Auria al 13′: il calciatore si fa trovare pronto in area di rigore e gira in rete un pallone che non lascia scampo a Nunziante.

Al 18′ il Benevento con un colpo di testa di Manconi impegna il portiere Cucchietti. Pericoloso il Potenza con Caturano che, al 23′, in ripartenza, lascia partire una conclusione in diagonale che sfiora il palo.

Risponde al 38′ la Strega con Lamesta. Al 41′ il Potenza replica con Caturano che si avventa sul pallone ma la sua girata termina a lato di poco.

Sempre Caturano ci riprova un minuto dopo ma il suo tiro è parato con i piedi da Nunziante. L’ arbitro concede un minuto di recupero ma si va al riposo con il risultato di 1-1.

A inizio ripresa il Benevento sostituisce Lanini con Perlingieri. Palo di Lamesta per il Benevento: al 46′ la conclusione della punta meriterebbe miglior sorte ma la fortuna salva gli ospiti.

Al 58′ il Benevento sostituisce Pinato con Simonetti. Negli ospiti escono Erradi e Burgio ed entrano Rillo e Ghisolfi al 69′. Al 71′ è Felippe a gelare il Vigorito e a portare in vantaggio il Potenza.



Gli ospiti sostituiscono Di Grazia con Vilardi al 74′.

Strega che non riesce a prevenire al pareggio. Il Potenza sostituisce Felippe e D’ Auria con Ferro e Rossetti all’ 83′. L’ arbitro concede cinque minuti di recupero ma gli uomini di Auteri non riescono a perforare la retroguardia. Sono gli ospiti che in contropiede sfiorano il terzo gol. Nell’ occasione è Nunziante a salvare la Strega che, però, deve dire addio al suo cammino in Coppa Italia.