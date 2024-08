IL PUNTO SULLA A – Prima giornata: in otto gare sei pareggi e due sole vittorie, quelle di Verona e Lazio

Si conclude questa sera, con gli ultimi due posticipi, la prima giornata del nuovo campionato di massima serie che, tra ieri e sabato ha visto protagonista il risultato di parità, giunto in sei partite su otto disputate. Dopo gli anticipi dell’altro ieri, nella domenica del pallone, si sono divisi la posta in palio il Bologna e l’Udinese, 1-1, il finale e Cagliari e Roma, 0 a 0 in Sardegna. Le uniche due formazioni che hanno centrato il successo sono il Verona che, sorprendentemente, ha umiliato, al Bentegodi, il Napoli di Conte, per 3 a 0 e la Lazio che ha battuto all’Olimpico la matricola Venezia per 3 a 1. Come detto in precdenza, nel Monday Night odierno si disputeranno, le restnti due partite; alle 18,30 andrà in scena Lecce – Atalanta e alle 20,45 chiuderà il match Juventus – Como. Dunque, al momento guidano la classifica il Verona e la Lazio.