Brescianini – L’ex Frosinone risponde al Napoli che lo ha mollato con una straordinaria doppietta

Quando tutto sembrava fatto, persino con le visite mediche a Villa Stuart, per Brescianini al Napoli, improvvisamente, il ds azzurro Manna ha mollato la presa e ha lasciato che l’Atalanta si inserisse per regalare a Gasperini l’ex centrocampista del Frosinone, acquistato per un milione in più. La risposta di Brescianini al voltafaccia del club partenopeo è stata senza parole ma coi fatti, ovvero una splendida doppietta al Lecce. L’allenatore dei bergamaschi non ci ha pensato su due volte e lo ha subito fatto scendere in campo da titolare e la sua fiducia è stata ripagata con due reti. E pensare che la società partenopea lo aveva in pugno ma, poi dopo le visite, ha rinunciato al suo acquisto per potenziali centrocampisti di più alto lignaggio che tuttavia, finora, non son mai arrivati. Gli azzurri di Conte, in una formazione che rispecchiava, quasi in toto, quella disastrosa del campionato scorso, sono stati letteralmente surclassati dall’agonismo dei calciatori veronesi capaci di vincere per 3 a 0, senza neanche un minimo di sofferenza. Una seconda frazione di gioco inguardabile che ha messo a nudo tutte le carenze di questo gruppo che, per l’ennesima volta non ha mai tirato fuori l’orgoglio e la cattiveria agonistica, subendo passivamente. La mediana composta dai soli Lobotka e Anguissa non ha mai retto a dovere il centrocampo. Dal canto suo Brescianini ha esordito sbaloredendo tutti, sebbene avesse nelle gambe solo quattro allenamenti con i suoi nuovi compagni. Oggi , il Napoli non può che mangiarsi le mani per l’errore marchiano fatto. Errare humanum est, dicevano i latini ma perseverare diabolicum est. Di chi le colpe ? Ai posteri l’ardua sentenza!