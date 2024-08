Cheddira in prestito secco all’Espanyol: arriva l’ok

Il Napoli ha dato l’ok definitivo per il trasferimento di Walid Cheddira all’Espanyol. L’attaccante marocchino si unirà al club spagnolo con la formula del prestito secco.

Walid Cheddira andrà in prestito all’Espanyol: il giocatore partirà per la Spagna dopo la partita di oggi contro il Bologna, in cui sarà a disposizione per l’ultima volta con la maglia del Napoli prima di iniziare la sua nuova avventura in Liga.

Questo trasferimento offre a Cheddira l’opportunità di trovare maggiore spazio e continuità, mentre il Napoli continua a gestire la propria rosa in vista di una stagione ricca di impegni.

Dopo una buona stagione in prestito al Frosinone, con 7 gol e 1 assist, l’attaccante marocchino proverà una nuova esperienza in un campionato molto competitivo come quello spagnolo.

