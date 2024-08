LE INTERVISTE – Napoli, Di Lorenzo: “Il gol sotto la curva è dedicato a un popolo che mi vuol bene”

Ha sbloccato il risultato con un bel gol sotto la curva, con annessa esultanza utile a spazzare le polemiche estive e le tante voci sul suo futuro spente dall’annuncio dato a luglio dall’allenatore e dal suo agente. Giovanni Di Lorenzo, a DAZN, ha dichiarato quanto segue: “E’ stata un’estate particolare. C’è stata un po’ di “cattiveria” da parte di tutto l’ambiente, nei miei confronti ho avvertito tanto affetto e tanto amore e proprio per questo non avrebbero accettato che io andassi via. E’ un sentimento assolutamente ricambiato. Ed è a questa gente, che mi vuole un gran bene, che dedico questo gol sotto la curva. Ci tengo a virgolettare il termine cattiveria perché ci sta che la piazza possa mal digerire le voci di mercato soprattutto se riguardano il capitano.

Ora è tutto ok e dobbiamo pensare esclusivamente al campo. Il mister è stato subito sincero con me, ho apprezzato tantissimo le sue parole. E’ da poco che lavoriamo insieme. Non sappiamo come andrà a finire questo campionato, ma con lui in panchina cresceremo moltissimo come singoli e come squadra. Averlo come allenatore ci porta a dare il massimo in tutte le partite”.

TuttoMercatoWeb.com