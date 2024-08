Napoli, da McTominay a Lukaku: il punto sul mercato

Mentre è ripartita la Serie A, le squadre di tutta Europa continuano a muoversi sul mercato per rinforzarsi in vista dei nuovi impegni. Tra i club più attivi c’è il Napoli di Antonio Conte.

Per quanto riguarda Scott McTominay, il club campano ha l’accordo con il Manchester United per il trasferimento del centrale scozzese a 30,5 milioni di euro, ma il giocatore deve ancora sistemare delle pendenze con il club.

L’allenatore del Brighton Fabian Hürzeler sta invece spingendo per trattenere Billy Gilmour, altro obiettivo degli azzuri che spinge per andare a Napoli, e tra i club non c’è ancora l’intesa per 2 milioni di euro di differenza tra offerta e richiesta sui bonus.

Il club campano vuole prendere subito uno dei due (il primo che si sbloccherà definitivamente) e poi l’altro a seconda dele uscite. Sviluppi decisivi potrebbero esserci dopo la partita contro il Bologna e soprattutto in caso di un’eventuale accelerazione dall’Arabia per Osimhen. Quanto a Lukaku, si sta ancora trattando per chiudere il discorso legato ai diritti d’immagine.

